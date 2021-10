La Policía convoca a postulantes a Cadetes

Compartir esta noticia:











La Policía de La Pampa abrió la inscripicón para sumar cadetes. Las personsas interesadas deberán anotarse entre el 01 y el 15 de noviembre de este 2021.









Requisitos Generales:

Ser argentino o argentina, nativo o nativa o por opción.

Tener 18 años cumplidos como mínimo y no más de 24 años de edad al 1º de marzo del año siguiente.

Reunir antecedentes que acrediten su moral y buenas costumbres.

Haber aprobado el ciclo secundario completo.

Reunir condiciones psico-físicas adecuadas para la función policial.

No registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables.

No poseer piercings en zonas expuestas. El uso de tatuajes permanentes o temporales están permitidos siempre que no atenten contra la Ley o principios constitucionales, sean discriminatorios, afecten el decoro o prestigio de la institución policial o excedan los limites impuestos por la moral y las buenas costumbres y que no se encuentren en cara, cuello, cabeza y manos.

Someterse al test o curso –según se determine- de “Aspirantes a Cadetes”, que con propósito cuantitativo y evaluación cualitativa se disponga con carácter selectivo en fecha y lapso que el Comando Jefatura resuelva.

No haber sido excluido ni aplazado en más de una oportunidad en el test o curso de aspirante a cadetes que menciona en inciso h). En este caso, la Dirección de la Escuela considerará las causas determinaron aquella exclusión, para resolver su ingreso.

Los interesados deberán realizar la inscripción mediante la utilización de esta Página Web de la Policía de la Provincia de La Pampa, www.policia.lapampa.gob.ar Haciendo click en la pestaña INSCRIPCIÓN -Ingreso Carrera de Aspirantes a Cadetes-, en los días comprendidos entre el primero (01) de noviembre y hasta el quince (15) de noviembre de 2021.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios