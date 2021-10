Gerardo Morales en Santa Rosa: “La Pampa es la madre de las batallas”

Compartir esta noticia:











El gobernador jujeño, Gerardo Morales, se encuentra de gira por el país y llegó a La Pampa para respaldar a los candidatos de Juntos por el Cambio, con el objetivo puesto en repetir en noviembre el resultado de las PASO.









Morales encabezó esta mañana una conferencia de prensa en un restaurante céntrico de Santa Rosa junto a los candidatos Daniel Kroneberger, Martín Maquieyra, Victoria Huala, y Marcela Coli.

“La Pampa es la madre de las batallas para los equilibrios parlamentarios, le va a ser muy bien al país, y al gobierno, esos equilibrios. Para que puedan reflexionar y ser responsable en el diseño de las políticas públicas. En La Pampa vamos a ratificar el resultado de las PASO”, aseguró el mandatario jujeño esta mañana.

Anoche Morales estuvo en el Comite de la UCR de la capital pampeana compartiendo una charla con sus correligionarios. Esta mañana realizó una conferencia de prensa en un restaurante de la Av. San Martín de la capital pampeana, posterior a un desayuno que compartió con los candidatos y figuras de Juntos por el Cambio La Pampa; y esta tarde finalizaba la recorrida en General Pico, donde la alianza opositora apuesta a mantener la diferencia de votos conseguida en las PASO.

«Todos los dirigentes nacionales del JXC estamos recorriendo el país, trabajando fuerte para reafirmar los resultados de las PASO, estamos convencidos que la sociedad no es ingenua, y el plan platita no es el mecanismo que le servirá al gobierno para dar vuelta los resultados. Es una falta de respeto a la voluntad popular», consideró el radical.

Y agregó que la sociedad «está angustiada, el gobierno nacional no tiene un plan económico, no puede bajar la inflación, está muy mal interiormente. Está anarquizado este gobierno y por ende no puede gobernar».

Al respecto, sostuvo que «gobernar es responsabilidad del oficialismo, nosotros vamos a dar todos los debates en el parlamento. En el gobierno no se sabe quién toma las decisiones, hay una anarquía generalizada. Hay facciones que luchan por el poder. No le hablan al pueblo argentino», al tiempo que pidió «una reacción responsable del gobierno nacional, luego de la derrota en las elecciones».

«No vinieron a unir a los argentinos, vinieron a profundizar la grieta, y se agrietaron entre ellos. No vamos a empujar al gobierno, como ellos han hecho con nosotros», agregó.

Por otra parte, se refirió a la inflación, uno de los grandes problemas que acusian a la sociedad en general y que el gobierno intenta morigerar con las políticas de congelamiento de precios. «Los precios aumentan, los controles no sirven, va a haber una ratificación en noviembre, de los resultados de las PASO, y eso le va a hacer muy bien al país, porque se necesitan los equilibrios en el Congreso», aseveró Morales.

