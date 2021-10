Macri critica a Cristina por algo que también él hace (video)

Compartir esta noticia:











El expresidente de la Nación cuestionó a Cristina Fernández porque empezará a cobrar, 6 años después, la jubilación como presidente mandato cumplido. Además del reconocimiento, a Macri el trámite le salió más rápido

En el programa de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale, Mauricio Macri quedó mal parado. Acostumbrado a hallar todo el mal en el kirchnerismo, cayó en su propia trampa.









Viale le comenta la situación de Cristina Fernández, que desde la semana pasada podŕa cobrar la pensión del exmarido, Néstor Kirchner, y la de ella como presidenta.

Las dos, son derechos establecidos, cualquier viuda puede cobrar la pensión de su exesposo (aunque él haya sido presidente), y cómo lo dijo el propio Macri, todos los expresidentes cobran una pensión por haber ejercido la primera magistratura.

“Es de la cultura del poder que estamos hablando, soy yo no me importa nada”, soltó Mauricio Macri ante el pie que le dio la conductora. Pero, no terminó allí:

¿Vos cobrás la jubilación del presidente?

– Si, si – dijo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios