Messi: “Nadie me pidió que jugara gratis en el Barcelona” (video)

“Me rebajé el sueldo la mitad y estábamos en disposición de ayudar al club”, dijo en una entrevista al diario Sport

“Me dolieron las palabras de Laporta, es como sacarse la pelota de encima y no asumir las consecuencias ni hacerse cargo de las cosas. Esto genera unas dudas que no me merezco”, agregó.









– De Barcelona a París. Del Camp Nou al Parque de los Príncipes. Menudo cambio, ¿no?

– La verdad es que sí. Fue un cambio grande que, como dije en su momento, no me imaginaba. Por suerte ya estoy acomodado, los niños ya están en el colegio, nosotros instalados más o menos en la rutina del día a día. Estamos contentos.

– Han pasado dos meses desde su salida del Barça. ¿Ya se ha hecho a la idea?

– Sí. Hasta día de hoy, cuando veo los partidos, me genera cosa o me da ganas… o recuerdo cosas de partidos en el Camp Nou, con la gente…. Es revivir un poco todo lo que fue. Ya, como dije recién, estoy más tranquilo, más asimilado todo y, obviamente, pensando en todo lo que tengo acá y lo que se viene a nivel el deportivo y familiar. Estamos también disfrutando de esta ciudad, que es maravillosa a pesar del clima. Tuvimos la suerte de tener un lindo clima también, con alguna que otra lluvia y frío pero estamos muy felices. La verdad.

– Laporta comentó que pensaba que diría de jugar gratis, ¿lo habría hecho si se lo hubieran pedido?

– La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona. Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco.

– ¿Ha vuelto a hablar con Laporta?

– No, no.

– ¿Volverá a Barcelona cuando acabe tu contrato con el PSG, dentro de dos temporadas?

– No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París pero a vivir volveremos a Barcelona.

– ¿Y al Barça?

– Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo.

– ¿Cómo ve al Barça en estos momentos? ¿Cree que el equipo blaugrana puede ganar títulos esta temporada?

– Tiene una gran plantilla, juega muy bien. Los veo cada vez que puedo. Aparecieron chicos importantes y muy buenos como es el caso de Gavi. A nivel de equipo están bien. Con la vuelta del Kun y Dembélé, si vuelve bien, van a ser una gran ayuda para el equipo. Siempre va a estar allí porque es uno de los mejores del mundo. Siempre va a pelar por la liga y por los objetivos aunque luego se pueda dar o no.

– ¿Mantiene alguna relación con alguno de sus ex compañeros?

– Sí. Hablo seguido con el Kun Agüero, que no fue compañero pero que es un gran amigo. Con Busi, con Jordi Alba también hablo seguido.

– ¿Se sintió arropado por ellos en el momento de su salida?, ¿Alguno le decepcionó?

– No, decepcionarme no, porque les conozco a todo de memoria. Los que esperaba que me arroparan, lo hicieron. Les tomó de sorpresa como a mí. Estuvieron al lado mío y apoyándome en todo momento.

