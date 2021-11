Messi: “Todavía nos falta para ser candidatos en el Mundial de Qatar”

Compartir esta noticia:











El capitán del conjunto albiceleste -que este martes viajará a Alemania con París Saint Germain, para enfrentar el próximo miércoles al local, Leipzig- habló sobre el presente del selecionado y sus expectativas sobre el Mundial en Qatar 2022.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, se muestra feliz como nunca después de haber logrado su primer título con la camiseta albiceleste en la Copa América de Brasil, aunque considera que en este momento al equipo dirigido por Lionel Scaloni «todavía le falta para ser candidato en el Mundial de Qatar».









«A nuestra selección todavía le falta para ser candidata en el Mundial de Qatar el año que viene, pero se va por el buen camino», le manifestó su parecer Messi al diario Sport, de Barcelona, durante una extensa entrevista concedida en su nuevo domicilio de París.

«Pero por eso mismo tengo mucha ilusión en poder hacer grandes cosas con mi seleccionado después de haber ganado la Copa América, ya que eso nos anima a ir por más», apuntó.

Messi viajará este martes a Alemania con París Saint Germain, para enfrentar el próximo miércoles al local, Leipzig, último en las posiciones del Grupo A del certamen, con el objetivo de sostenerse en la cima del mismo.

«Pero así como pretendemos lograr grandes cosas, también somos conscientes de que hoy por hoy existen otras selecciones en el mundo que están mejor que nosotros. Pero como la dinámica del grupo que tenemos es buena y el ambiente también, algo para lo que ayuda también que venimos ganando, las posibilidades de crecer aumentan cada día», destacó.

«En este momento estoy pensando en eso y no en lo que pasará después del Mundial. Después de haber estado tan cerca de ganar la Copa América tantas veces y que se nos haya escapado, ahora que la logramos no me meto en la cabeza lo que sucederá a largo plazo. Solamente imagino lo que puede pasar a lo sumo el año que viene», advirtió.

En las próximas horas, cuando Scaloni llegue a Buenos Aires desde Mallorca, donde reside, se dará a conocer públicamente la lista de convocados al seleccionado argentino que enfrentará el viernes 12 de noviembre a Uruguay en Montevideo y el martes 16 a Brasil, en el estadio San Juan del Bicentenario, y Messi tiene muchas expectativas de cara a esos dos juegos.

Claro que esta intensa actividad que tuvo con la selección argentina ya provocó algunos comentarios del propio director deportivo de PSG, el brasileño Leonardo, quien días pasados sostuvo que Messi «hasta ahora, desde que llegó al club, se pasó más tiempo en Argentina que en Francia».

La queja llegó después de que Messi no pudo completar el último partido frente a Lille por la Ligue 1, cuando fue reemplazado al término del primer tiempo por su compatriota Mauro Icardi, después de que no realizara el último entrenamiento con su equipo y al final de esa primera etapa se lo viera masajeándose el isquiotibial izquierdo, lo que encendió las alarmas a ambos lados del Atlántico.

«La verdad que todo el esfuerzo que hago no me afecta, aunque esté viajando tan seguido, yendo y viniendo desde París a Buenos Aires. De lo contrario no seguiría jugando. A mi lo que me impulsa para delante es la búsqueda de nuevos desafíos», avisó.

«Es que lo que más disfruto es jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. Y lo que me motiva es ganar títulos, cuantos más, mejor. Y mientras esté activo, voy a disfrutar de cada momento como futbolista», remarcó.

Sobre ese punto aceptó que a partir de la obtención de la Copa América se encuentra «más sensible. Ese fue un hecho muy significativo, pero haberlo podido celebrar hace pocos días en mi país y con el público argentino lo volvió más especial todavía».

«Ante el hincha de Barcelona había levantado varios trofeos, pero ante los argentinos ninguno, y después de 20 años, haberlo hecho significó un cambio muy importante en mi vida», confió.

«Por eso siempre me manejé con respeto y humildad, luchando por mis sueños y mis metas. Pero sobre todo con el seleccionado argentino me tocó perder muchas veces y no poder cumplirlos, pero también siempre traté de levantarme e intentarlo nuevamente. Ese es un mensaje que bien podría dejarles a los más jóvenes, porque con Argentina padecía muchas caídas dolorosas, y por eso ahora vivo un presente tan feliz», destacó.

«Por eso ahora que se habla tanto de que el próximo 29 de noviembre, cuando se haga la entrega del Balón de Oro, podría ganarlo por séptima vez, algo que en realidad sería una locura, no me pongo a analizar tanto eso, porque mi mejor premio ya lo conseguí, y fue ganar un título con el seleccionado argentino», concluyó un Messi en el más puro «celeste y blanco».

