Este viernes, cine inclusivo en Milenium con “Eternals”

La función de las 18,30 horas será hablada en castellano y con subtítulos descriptivos.

Este viernes a las 18,30 horas, se proyectará en Cines Milenium la película “Eternals”, hablada en castellano con subtítulos para personas con dificultades de audición, hipoacusia o sordera.

Esta función con subtítulos descriptivos identificada como OC (Open Caption) incluye subtitulado e información interpretativa adicional que consigna sonidos que no son la reproducción de diálogos.

En diálogo con Plan B, Walter Geringer explicó que “la película ‘Eternals’, de Marvel, ya tiene su público cautivo. Pero la idea del cine y la ACP Cine (Asociación Civil Pampeana de Cine), que es una asociación que se creó para que los lugares de entretenimientos sean inclusivos, va a permitir que las personas que tienen dificultades de audición, hipoacusia o sordera, puedan apreciar la película también, porque, además de estar hablada en castellano, tiene subtítulos descriptivos”.

“Es una función, donde además de los diálogos subtitulados, están todos los sonidos que sucedan y qué tipo de música hay en la película, están descriptos con subtítulos”, resaltó.

“Esta película no tendrá funciones distendidas, porque tienen escenas con muchos impactos lumínicos que pueden afectar a personas fotosensibles o con dificultades de comunicación o del espectro autista. Pero si tienen dificultades de audición, se pueda disfrutar de una película por todo el público”, afirmó Geringer.

El titular del Cine Milenium, resaltó las iniciativas para hacer un cine cada día más inclusivo. “Muchas veces nos pasa que por ignorancia o porque uno no se vincula con la gente que está con ese tipo de problemáticas, no descubrimos cómo mejorar esto. Hace poco se inauguraron los pictogramas, que sirve para evitar incomodidades en las colas de los cines o ingresos. Cosas muy sencillas, para que todos vengan con más tranquilidad al cine y no se generen ansiedades o dificultades, sobre todo para los padres”.

Funciones distentidas

“A veces pasa que cuando traen chicos muy pequeños al cine, se asustan con la luz apagada. Por eso, las funciones distendidas tienen la luz muy suave, accesos abiertos y los chiquitos empiezan a explorar el ámbito. Algo que estuvo limitado con la pandemia, pero la idea es que ellos se puedan mover, reconozcan estos ámbitos y si quieren andar por el cine dando vueltas, también lo hagan. La función está para eso: dónde están los escalones, cómo salir y se transforme en algo habitual”, dijo.

Por otra parte, Geringer se refirió a trabajos que se realizan con diferentes escuelas, en diferentes turnos, mañana y tarde y que tratan problemáticas como el bullying. “En este caso la película se llama ‘Ronda error’, funciones que se plantean en dos turnos, mañana y tarde y que luego se puedan trabajar en las diferentes escuelas”.

Por último, Geringer adelantó que a fin de mes llegará la película ‘Yo nena, yo princesa’. “Es una película basada en un caso real, de la primera niña trans, que logra un DNI, sin intervención judicial o médica. Y refleja toda la lucha de los padres, sobre todo de la madre que publicó un libro y se llevó a película. Estuvo entre las cinco películas más vistas en Buenos Aires y se estrena el 11 de noviembre. Es una película para concientizar y entender la lucha de las familias, para evitar la discriminación y las cosas sucedan con más naturalidad, sin intervención judicial que hay que hacer muchas veces o las dificultades sociales que hay respecto a estos temas”, cerró.

