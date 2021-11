Marta Candia: “Estamos felices de compartir una conquista de la memoria”

Compartir esta noticia:











Durante la tarde de este sábado se realizó en el recinto del Concejo Deliberante de Santa Rosa, la presentación de “Nosotras en Libertad”, libro web de 200 expresas políticas, con la presencia de dos de sus autoras: Cristina Ércoli y Marta Candia.

La presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto, dio la bienvenida al acto y expresó que “fue muy emocionante que aceptaran nuestra propuesta de presentar este libro hoy aquí. Para nosotras era muy importante que lo hicieran. Porque las queremos mucho, porque acompañamos la lucha y porque pertenecemos a un espacio político que siempre ha reivindicado esta lucha, y ha sostenido la Memoria, la Verdad y la Justicia y lo vamos a seguir sosteniendo”, sostuvo.



Luego, Grotto convocó a los y las concejales presentes Alba Fernández, José Depetris, Lorena Guaiquián, Natalia Sueldo y Mariano Rodríguez Vega para hacer entrega formal a las autoras de la Declaración de Interés Municipal recientemente aprobada por el Concejo Deliberante, de manera unánime.

Ércoli y Candia dieron inicio a la presentación de su libro y expusieron algunas palabras de bienvenida y agradecimiento.

“Gracias por estar hoy en Santa Rosa, gracias Paula Grotto y Alba Fernández por brindarnos este espacio que es de todos. Estamos felices de compartir con ustedes una gran victoria, una conquista de la memoria, un triunfo de la vida”, expresó Candia.

Por su parte, Cristina Ércoli también ofreció unas palabras a los y las presentes: “La emoción que tenemos es porque estamos muy contentas. Somos mujeres que poseemos historias diversas pero con la memoria intacta“, dijo. Además hizo referencia y dedicó el libro y recordó a diversas “mujeres emblemáticas, luchadoras apasionadas” reconocidas por sus luchas políticas en Argentina y Latinoamérica.

“Dedicamos la presentación de nuestro libro web a las pampeanas que han sufrido cárcel y persecución, algunas aquí presentes y muchas que aquí debieron refugiarse en el exilio interno de sus pueblos. Y también las que no están en la dimensión territorial. Junto a todas repetimos, ante el terrorismo de la dictadura Nunca Más. Y a quienes hoy son, los y las presas políticas, rehenes del lawfare, reclamamos su libertad”.

Luego, se reprodujo un video trailer sobre la presentación del libro en Tecnópolis y un tutorial para conocer cómo se navega en un libro web. Y las autoras contaron y relataron cómo fue su proceso de realización y organización con las demás mujeres.

Seguidamente, hicieron su participación las periodistas Felicitas Bonavitta y Cintia Alcaraz para expresar sus reflexiones y comentarios sobre el libro.

“Lo fundamental es el puente que ellas lograron ser, para con las nuevas generaciones”, dijo Bonavitta, y agregó: “Cuando buceábamos en el libro y en todos esos nombres, en cada uno de esos nombres uno puede suponer ausencias, la oscuridad de la dictadura, historias de mucho dolor. Y ellas muchas relatan cómo fueron esas salidas de Devoto donde había que reconstruirse y había que en cierta forma transmutar ese miedo y ese terror. ¿Transmutarlo en que? Lo transmutan en más militancia. La mayoría de las historias tienen que ver con mujeres que volvieron a militar al barrio, a los gremios, las escuelas, las universidades”.

Asimismo, Alcaraz destacó la lucha de las mujeres militantes de los años ‘70, y remarcó la importancia del camino marcado hacia las nuevas generaciones. “Ellas también se animaron a seguir aprendiendo con nosotras que somos un poco más jóvenes, que las hemos interpelado. Fue un espacio debatido, discutido y muchas veces disputado entre nosotras, pero siempre con la amorosidad que nos enseñaron. En el libro me encontré con mujeres que decidieron hacer territorio y eso también es fundamental, porque sólo con ver la historia de Cristina podemos asumir que no se quedaron en sus casas haciendo política. Ellas me invitaron para hablar de estos puentes, de que no debemos hablar de un pasado sino de seguir trabajando las agendas políticas y más en este contexto actual, que nos interpelan y nos obliga a acuerparnos”.

La presentación contó con una intervención actoral de Magalí Gigena y Rosario Torres, la música de Juan Ignacio de Pian, que también acompañó con su guitarra en una lectura realizada por Cintia Alcaraz. Cerraron el evento las cantantes Guillermina Gavazza, Pamela Díaz y Belen Martinez, acompañadas por Martín Mansilla, quienes interpretaron la famosa canción Como la Cigarra de María Elena Walsh.

Sobre el libro

El libro web fue impulsado y realizado por la Colectiva de Ex Presas Políticas, y reúne testimonios, fotos y vídeos de alrededor de 200 autoras que narran en primera persona sus vidas en libertad. Está disponible de manera gratuita a través de la web www.nosotrasenlibertad.com.

