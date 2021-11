Denuncian pirotecnia en la cancha de Sarmiento: “Que respeten las leyes”

Compartir esta noticia:











Una vecina de Santa Rosa, Mayra Juarez, denunció que en la cancha de Sarmiento en el barrio de Villa Elisa, mientras jugaban un partido hubo pirotecnia, la cual está prohibida por ordenanza.

Señala que los ruidos de la pirotecnia se dieron entre las 15 hasta las 19 horas del domingo

Su reclamo lo hizo a través de la red social Facebook donde dijo que “los vecinos estuvimos llamando a la policía para que por favor detuvieran el partido, caso contrario, porque terminaron de jugar, y sus respuestas era que estaban trabajando, cosa que no fue así, porque yo misma me acerqué al club y no había control policial”.

La vecina destacó que “más allá que vivo a media cuadra del club y se que es utilizada, me parece una falta de respeto y de consideración, violando la prohibición de pirotecnia”.

La vecina nombró al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, y la Liga Cultural de Fútbol: “no se hacen cargo de lo que viene pasando un mes en el barrio, a tres cuadras de la quinta del Gobernador”.

“No tienen una idea de cómo estaban los animales, se perdieron todos de la desesperación. Pero más allá de esto, quiero informarle al Intendente que en la misma cuadra donde vivo hay un niño con TEA. Me pregunto dónde están respetados sus derechos”.

“Mi bisabuela de 90 años no podía estar del semejante ruido. Y así más historias de los vecinos… Hagan controles en la cancha señores. Laburen. Y la gente que va sean conscientes de esto, somos seres humanos. Demás está decir que esto se va a denunciar y lo único que pedimos como ciudadanos es que no tiren pirotecnia”, finalizó su posteo.

En conversación con el programa Las Dos Verdades que transmite Radio Mitre Santa Rosa, expresó que después de llamar a la policía: “Imaginamos que iban a parar el partido, pero no fue así, yo hasta me acerque al partido”

Detalló que en varios barrios “se escuchaban las bombas, que tenemos que hacer el próximo domingo, irnos a otro lado y ponerle gotitas a los perros”

Aclaró que “No estamos diciendo que no jueguen al futbol, sino que se respeten las leyes”.

FInalmente expresó que hará la denuncia mañana junto al presidente de la comisión vecinal de Villa Elisa.

Foto en modo de representación – Facebook Club Social y Deportivo Domingo Faustino Sarmiento

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios