Vecino del Matadero espera el arreglo del techo de su casa: lleva ocho días en un hotel

La vivienda de Circunvalación entre Congreso y Morales del barrio Matadero se encuentra en precarias condiciones. Allí vivía un municipal jubilado con su hija adolescente. Los dos fueron trasladados a un hotel.

Juan Miguel Llovio y su hija esperan que la Municipalidad de Santa Rosa le repare el techo de la pieza en la que dormía la adolescente de 16 años. El techo se vino a pique el 1 de noviembre pasado y cómo no lo podían solucionar de manera inmediata, los dos fueron trasladados por la comuna a un hotel.









A ocho días familiares del hombre, que es un municipal jubilado con anticipación porque le amputaron una pierna producto de la diabetes, reclaman la pronta reparación de la casa.

Además del techo que se cayó, ya vivían con un baño en malas condiciones y sin vidrios en la ventana y la puerta que dan a la calle.

“A los abuelos como Juan Miguel lo dejaron abandonado mientras sabemos que siguen dando subsidios a todo el mundo”, se quejó una de sus familiares.

Le piden la solución a la Directora de Gestión Social, Yésica Ceballos, como principal responsable en la Municipalidad.

Juan Miguel Llovio es el padre de Nicolás Llovio, muerto en circunstancias dudosas el 26 de junio pasado en el barrio Matadero. La justicia sostiene la hipótesis del suicidio y los familiares del homicidio.

Una familiar planteó de manera pública en las redes sociales que “hace por los menos unos 4 años que viene recibiendo puras malas. Quedó jubilado por incapacidad después de perder una pierna por la maldita diabetes” y “hace 2 meses salió de una internación de 4 meses por una infección renal que casi lo mató. Hoy tiene que hacerse diálisis 3 veces a la semana y se slavó de milagro”.

“Durante ese tiempo que estuvo internado perdió a su hijo Nicolás porque una tilinga decidió que así sea. No pudo despedir a su hijo, se siente impotente y ya nunca va a ser el mismo. Viene lidiando con una jubilación del orto (sic) que cobra después de ser un laburante como pocos hay” y “hoy me van a decir que el municipio no va a poder hacer algo por él, vamos, pónganse las pilas”, cerró.

