Kroneberger: “Hay más participación de votantes”

El candidato a senador por Juntos por el Cambio, Daniel Kroneberger, destacó que en esta elección hay mucho mayor participación que en las PASO: ·creo que irá a votar un 8% más de pampeanos”, comparado con las PASO.

El radical manifestó su alegría por el clima de este domingo: “gracias a Dios hoy nos acompaña, ya que ayer llovía”.

Señaló que “nosotros siempre dijimos que en esta elección iba a votar más gente que en las PASO, que por ahí no se le dio la importancia que tenía porque era tomada por una interna, y lo estamos viendo hoy, no me animo a tirar un número, pero creo que un 8% más de pampeanos van a ir a votar”.









-¿Hablaste con Martin, con Victoria, cómo se viene dando en otras localidades la elección?

-Hable esta mañana con todos, estamos continuamente en contacto y en todos lados nos dice lo mismo que hay más participación. Vecinso que sabemos que no fueron a votar en las PASO y que hoy ya votaron. Es importante ir a votar, e incluso, cuando se plantea que la persona esta reacia de votar por ciertas cuestiones, donde hay descontento y demás, pero llegado el momento el pampeano ejerce el derecho.

-¿Cómo va a continuar tu día?

-Como todas las elecciones, yo estoy en Colonia Barón con mi familia y después iré hasta mi sede partidaria a esperar hasta las 19 cuando se conozcan más o menos los resultados y después veremos, seguramente iremos a Santa Rosa.

