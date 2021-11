“La izquierda va a hacer muy buena elección, esperamos ampliar las bancadas”

Compartir esta noticia:











El primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Luciano González votó en la Escuela 143 de Santa Rosa y criticó la requisa al segundo candidato a senador nacional, Gustavo Mrongowius en Santa Isabel. Se mostró confiado en que la izquierda sea la tercera fuerza en la provincia.

“Tenemos una gran expectativa, intentando romper esta polarización que ha sido la estrategia de las dos grandes coaliciones en esta elección y desde el Frente de Izquierda tenemos la expectativa de constituirnos en una tercera alternativa que avance de cara al futuro”, dijo a Plan B.









– ¿Pudieron llegar con fiscales a todas las escuelas?

– Sí. Yo estoy fiscalizando acá, en esta escuela donde voto y hemos cubierto Santa Rosa, General Pico, Santa Isabel, Victorica, General Acha y Macachín. Se ha acercado gente a colaborar. Es un avance para nosotros.

– ¿Qué pensás de lo que ocurrió en Santa Isabel, con Gustavo Mrongowius?

– Es muy grave, requisar a una persona que ingresa a un establecimiento y más siendo fiscal general. Es un llamado de atención, que hay que tomar nota. No corresponde a una práctica democrática y es repudiable, además de que es el candidato a senador. Entiendo que la justicia va a tomar nota de esta situación.

– Hicieron la presentación ante la justicia?

– Informamos de esta situación para que se intervenga y no se repita no solo con nuestros fiscales. Esta situación no le corresponde a ningún fiscal, de ninguna fuerza política.

– Más allá del resultado particular, ¿qué esperan para la izquierda?

– La izquierda va a hacer muy buena elección a nivel nacional. Esperamos ampliar las bancadas y eso es importante para todos los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y la juventud y nos prepara para la etapa que viene que, estará en juego un montón de derechos y necesidades, que nos tendrá que contar en la calle para defender las cosas que nos quieran quitar y de conquistar nuevos derechos, como el salario o la vivienda.

Nuestra perspectiva es que el Frente de Izquierda está creciendo en todo el país, avanzando e interviniendo en gran parte de las luchas populares, sean ambientales, de los trabajadores o de la mujer y eso tiene una expresión en el voto.

– ¿Cómo tomás la amplia convocatoria que haría el Presidente a partir del lunes a empresarios, gremios y la oposición?

– Desconozco los términos de la convocatoria. Nosotros analizamos que las principales fuerzas políticas del país están discutiendo un acuerdo nacional para ir a firmar lo que ponga el Fondo Monetario Internacional arriba de la mesa. Y nosotros rechazamos este tipo de acuerdos con estos organismos, que implican un mayor sufrimiento a nuestro país.

– ¿Te imaginás una elección muy polarizada como muchos están analizando?

– Puede ser. Sinceramente habría que ver cómo se desempeña el caudal de votantes que no participó en las PASO y va a participar en esta elección. Ha sido la estrategia de las principales fuerzas y los medios han reproducido en gran parte esa estrategia. Para nosotros implica un esfuerzo adicional y tratar de romperla y mostrar al electorado que hay una tercera alternativa.

– ¿Cómo se trabajó para sumar más votos de lo que obtuvieron en las PASO?

– Recorriendo, militando como lo hacemos siempre y metiéndole horas. Así que después de esta elección , vendrán un par de días de descanso.

