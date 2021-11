“Esperamos que los comicios sean ágiles y no haya aglomeramiento de gente”

Compartir esta noticia:











Autoridades electorales confirmaron el inicio con normalidad de los comicios. Se busca que el acto eleccionario sea ágil y no haya aglomeramiento de personas.

Gloria Tanquilevich, delegada electoral de la Escuela Secundaria Juan Ricardo Nervi, dialogó con Plan B y confirmó que los comicios se iniciaron con normalidad en la capital pampeana.

“En esta institución tenemos 8 mesas, con aproximadamente 350 personas por mesa. Estaríamos hablando de un promedio de 1400 personas que vendrían a votar”, dijo.









“Todo está en orden. Las mesas ya comenzaron a funcionar e hicimos el relevamiento correspondiente”, agregó.

En referencia a los protocolos, Gloria señaló que son los mismos de siempre. “Hay que respetar la distancia, el barbijo, la sanitización. Desde primera hora está funcionando el servicio de limpieza que hace la desinfección cada determinado tiempo”.

“Además, las aulas son ventiladas durante 15 minutos, cada veinte votantes aproximadamente. En cuanto a las colas, lo vamos a ir manejando. Si no hay inclemencia climática, la cola se hará afuera, con amplia colaboración de la gente de Gendarmería, que tiene una pizarra afuera para colaborar con la gente que no sabe dónde vota, para hacer más ágil y que no haya aglomeramiento de gente”, cerró.

