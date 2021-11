Florencia Rabario: “que el consumidor busque los productos, se está cumpliendo el límite a los precios”

Compartir esta noticia:











Desde Defensa del Consumidor confirmaron que el programa se cumple en La Pampa. ”A veces requiere de un esfuerzo para identificar los productos, pero realmente lo vale”, dijo Florencia Rabario.

Florencia Rabario, Directora General de Defensa del Consumidor, se refirió al control de precios que está haciendo el gobierno pampeano, no solo en Santa Rosa, sino también en localidades del interior.









“Como se había anunciado inicialmente, producto de la Resolución 1050/21 de la Secretaria de Comercio de Interior de la Nación, que estableció un límite de precios a 1432 productos de la canasta de alimentos, higiene y limpieza, estamos trabajando con esa área de la Nación y hacer los controles correspondientes en cada provincia”, dijo a Plan B.

“Así, el consumidor puede encontrar en góndola tanto los productos como los precios acordados y el programa se inició con los supermercados de grandes superficies en Santa Rosa y recorrimos localidades del interior como General Pico y Eduardo Castex. Estamos recorriendo la provincia, verificando la adaptación y el cumplimiento de la Resolución, en los supermercados de grandes superficies”, agregó.

Rabario afirmó que los supermercados rápidamente se adecuaron a la Resolución. “Todos los puntos de venta del interior se adecuaron y principio, vemos una adaptación de los comercios a la Resolución. Lo que hay que hacer, es continuar con el Programa. Siempre hemos visto que estos programas al principio arrancan bien y luego decaen. Por eso, no queremos abandonar el control para que el consumidor pueda seguir encontrando los productos hasta el último día de la resolución, que es el 7 de enero de 2022”.

La funcionaria recordó que la semana pasada estuvieron en Eduardo Castex y prevén visitar otras localidades. “El programa utiliza la denominación ‘Más Precios Cuidados’, recordando el programa anterior ‘Precios Cuidados’, que fue tan útil hace muchos años. Igualmente, tiene alguna diferencia: aquel viejo programa era el resultado de un acuerdo y esta Resolución que se implementa ahora, es el resultado de una medida económica que es compulsiva, que es producto de la falta del acuerdo. Se espera que a niveles nacionales, se pueda retomar el diálogo y la negociación para llegar a un verdadero acuerdo, donde se pueden incluir más productos y mejores precios, beneficiosos para el consumidor”.

Consultada sobre dónde deben estar los productos en los supermercados, Rabario dijo que “se implementa a través de ‘Más Precios Cuidados’. Muchos comercios utilizan esta cartelería para ubicarlos en la góndola. Sin embargo, la resolución, omitió generar algún tipo de sanción por infracción a esta cuestión, no hay una sanción directa. Pero en la fisacalización encontramos en los productos. La sugerencia es al consumidor que los busque y los va a encontrar, con precios acordados y requiere un poco de trabajo mayor de nosotros los consumidores”.

“Yo salí en varias oportunidades con los equipos de fiscalización y les pedimos colaboración a las sucursales. A ellos los va a beneficiar la mayor venta de estos productos, al consumidor lo beneficia encontrarlos y es una oportunidad para que (los supermercados) lo tomen como carácter de responsabilidad social que el programa tiene y como ellos trabajan en distintos programas de responsabilidad social, es una forma más de volver a la comunidad, en el lugar de privilegio que están ocupando”, dijo.

Por último, Florencia Rabario afirmó que en La Pampa había otros programas en funcionamiento que fueron incluidos en este nuevo programa. “Por una cuestión estratégica, no es que se dan de baja los programas ‘Precios Cuidados’, como en el programa ‘Más Super Cerca’, los productos de esos programas quedaron incluidos en estos 1432 productos. Es decir, no estarían vigentes en los términos que se acordaron en un inicio, pero los productos no quedaron por fuera del alcance del consumidor, sino que están dentro del listado de la Resolución 1.050”.

“Ante cualquier problema o queja, se puede utilizar la plataforma web de precios cuidados, como la aplicación de los celulares, para controlar los listados, a qué precios están en qué sucursales están y se pueden hacer las denuncias allí mismo, ya que son anónimas. Para quienes no quieran usar la tecnología, se pueden acercar a Defensa del Consumidor que está a disposición para tomar las denuncias telefónicamente o por correo electrónico”, dijo Rabario.

Por último, la funcionaria pidió aprovechar la Resolución, con un listada amplio. “Incluye tanto la canasta de alimentos, como higiene, limpieza, se incluye lo esencial para la familia y hay que aprovecharlo que está vigente hasta el 7 de enero, con el cuidado que puede estar en góndola sin la cartelería. Nos requiere un esfuerzo mayor, pero realmente lo vale”.

