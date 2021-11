Compartir esta noticia:











El senador electo y ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán, resaltó el trabajo de la militancia y felicitó a Juntos por el Cambio por el triunfo de ayer. “Nosotros vamos a trabajar por la Provincia de La Pampa y por el bien del país”, adelantó.









Bensusán dijo tras el resultado que “no pudimos lograr el triunfo que esperábamos, los análisis vendrán a partir de mañana, cómo dijo el Gobernador, hay varios factores, y bueno, felicitar a Juntos por el Cambio, el electorado los eligió y veremos a partir de mañana que pasa”.

“Nosotros vamos a trabajar por la Provincia de La Pampa por el bien del país, espero que todos lo hagamos para que el país salga adelante y para beneficiar a la provincia”, señaló.

“Uno quería una victoria, pero el electorado priorizó otras cosas, otro mensaje. Nosotros vamos a ir al Congreso a trabajar por el país y por La Pampa. Esperemos que los legisladores por la Provincia trabajemos todos juntos para seguir teniendo presupuesto nacional, para que se sigan desarrollando las obras públicas”, agregó.

– ¿No llama la atención el resultado en el norte?

– Fue similar a las PASO, en el total de la Provincia hemos recuperado unos 17 mil votos. Ese fue un trabajo importante de la militancia en la provincial, se revirtió Santa Rosa, Victorica, 25 de Mayo, pero en definitiva en el contexto provincial JxC tuvo una victoria con más o menos el mismo caudal de votos. Quien no fue a votar en septiembre y fue ahora, mayormente votó al justicialismo.

– ¿Hubo un voto anti k?

– No, creo que no, se elegían legisladores nacionales, la lista del FdT la integraban diferentes sectores del justicialismo y del frente, con lo cual no creo que haya sido un voto castigo.

