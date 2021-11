Evaluación: la carta que Educación le envía a las familias

Compartir esta noticia:











El Ministerio de Educación de La Pampa se vio obligado a aclarar que este año no habría promoción automática luego de la resolución presentada en la última jornada institucional, donde consideran que 2020 y 2021 es un mismo ciclo.









Las familias recibieron una carta en la que el ministerio de Educación debió salir a aclarar la confusión generada el 10 de noviembre en la jornada institucional, donde informaron que habían decidido considerar a los dos años como un ciclo.

Esa decisión del ministerio conducido por Pablo Maccione fue entendida como la posibilidad de la promoción automática.

Además, generó un amplio rechazo del personal docente por la forma en que se toma la decisión y el momento en que se lo comunica: a 20 de días de la finalización del año o ciclo.

La carta que reciben familiares y estudiantes, dice:

Estimadas/os estudiantes y familias:

Tal como el año pasado adelantamos, los años 2020 y 2021 serían considerados como un bloque, como Unidad Pedagógica, en el marco de las condiciones excepcionales que impuso una pandemia mundial por COVID 19.

De modo que a esta altura del año resulta necesario realizar el cierre de dicha unidad estableciendo la acreditación de los saberes enseñados y aprendidos, como también aquellos que quedaron pendientes de acreditación.

Ante esta situación resulta importante realizar algunas aclaraciones en torno a algunas preguntas como las que a continuación compartimos:

1 – ¿este año se ponen notas?

Sí, este año se ponen notas porque se cierra la unidad pedagógica 2020 – 2021.

2 – ¿de dónde se obtiene esa nota?

La nota se obtiene de la evaluación permanente que realizan los y las docentes: continuamente monitorean cómo aprende el/la estudiante, qué dificultades tiene, cómo las resuelve, qué aprende y qué le interesa, entre otras cuestiones. La nota es la calificación que se coloca al final de esos procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurrieron durante estos dos años de trabajo.

3- ¿Todos pasan de año?

No todos/as van a promocionar de año. Los/as estudiantes deben acreditar los saberes trabajados en 2020-2021 y puede ocurrir que algunos/as deberán permanecer en el año en que están matriculados.

4- ¿Cuándo y cómo se toma la decisión de permanecer?

En febrero/marzo son los/as docentes, conducidos por sus equipos directivos, quiénes tomarán esas definiciones porque son quienes elaboraron las propuestas de enseñanza, conocen cómo fueron aprendiendo los/as estudiantes y son los/as que trabajaron al interior de las instituciones en diversas propuestas y proyectos para ofrecer a sus estudiantes diversas y variadas oportunidades de aprendizaje en este contexto de pandemia.

5. ¿Permanecer es lo mismo que repetir?

No hablamos de REPITENCIA en el sentido de «hacer dos veces lo mismo». Si no que los/as estudiantes que no hayan logrado los aprendizajes tendrán que seguir trabajando saberes para aprobarlos, pero siguen avanzando desde lo que sí lograron y pudieron hacer.

En el caso de estudiantes que han estado desvinculados/as de la escuela, tendrán que permanecer en el año de estudio y hacer por primera vez lo que por múltiples razones en contexto de pandemia no se pudo hacer.

