Docentes del Secundario de la UNLPam retomaron los reclamos por un nuevo edificio

Convocaron a la comunidad educativa del colegio secundario a una actividad para el martes 23 y evaluar acciones en conjunto. Aseguran que no pueden dictar clases y recordaron que este año, alumnos y alumnas cursaron en otros espacios de la ciudad como la CGT o el CMC, entre otros.

Mónica Molina y Soledad Contrera, docentes en el Colegio Secundario de la Universidad Nacional de La Pampa, dialogaron con Plan B y brindaron precisiones sobre la situación en el establecimiento.









“El motivo de esta conferencia tiene que ver con hacer público nuestro reclamo por el edificio. Es un reclamo histórico en los 38 años del Colegio, sin que hayamos tenido respuesta a la fecha”, indicó Mónica Molina.

“Estamos tomando un reclamo que hicimos por nota a la Facultad de Ciencias Humanas que es de donde depende este colegio. El primer reclamo formal que hicimos por nota fue el 3 de diciembre de 2019, donde planteamos con carácter de urgencia el riesgo sanitario por el déficit de estructura en el colegio, la escasez de baños para docentes y estudiantes, falta de aula para desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje y el deterioro de cielorrasos, paredes y mampostería que se cae”, afirmó.

“Además, no contamos con espacios comunes para realizar las múltiples tareas docentes y de aprendizaje que realiza la institución. Luego de no haber tenido respuesta a esa nota del 3 de diciembre de 2019, retomamos el reclamo que fue elevado con pedido de reunión al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y a la decana, Beatriz Cossio. Estamos en esta instancia”, explicó Molina.

La docente adelantó que harán una actividad el martes 23 de noviembre. “Estamos convocando a todas las familias del Colegio de la UNLPam a las 19 horas para sumarlos a este reclamo por las condiciones del edificio”.

Mónica Molina agregó que la pandemia desnudó las falencias del edificio. “Vino a poner una gran lupa en las condiciones que teníamos en el edificio”.

Por otra parte, Soledad Contrera señaló que el Colegio de la Universidad es muy demandado por la ciudaden Santa Rosa. “Es el único colegio preuniversitario de la provincia de La Pampa. Año tras año tenemos entre 150 y 200 aspirantes a ingresar a primer año y por nuestros espacios físicos, ingresan hasta 40 o 50 estudiantes, dependiendo de la cantidad de alumnos que tienen que recursar”.

“Este año, particularmente, el Colegio se vio obligado por las condiciones excepcionales que nos encontramos a pensar en una inminente reducción de la matrícula, lo que implicó que cada una de las divisiones de primer año pudieran contar como máximo hasta 25 estudiantes. Aclaramos que la situación de dificultades edilicias, no se enmarcan en la pandemia y son anteriores”, dijo Contrera.

La docente recordó que la propuesta educativa del colegio de la universidad es innovadora y con características propias, diferente a otros colegios secundarios. “Eso hace que muchos estudiantes que cursan la formación general en turno mañana, cursen su formación orientada en contraturno. Esto ha hecho que durante todo este tiempo, nuestros estudiantes cursen en otros espacios fuera de la institución: en la CGT, en el Italiano, en el Centro Municipal de Cultura o aulas de Exactas y Naturales y además, dimos clases en espacios al aire libre, por no cumplir las condiciones para llevar adelante la propuesta”.

Consultada sobre si hay un proyecto para un nuevo edificio, Contrera recordó que en 1997 empezó a gestarse un proyecto, pero que no se concretó. “El último reclamo formal lo hicimos en diciembre de 2019. En aquel momento se observó el edificio y se pudo comprobar que no hay condiciones sanitarias y de seguridad para trabajar de buena manera en el Colegio. Desde entonces a esta parte, no tuvimos respuesta, por eso reactivamos el pedido de un edificio que nos permita llevar adelante la propuesta educativa del Colegio”.

Consultada sobre si las autoridades de la UNLPam coinciden con la mirada de las docentes, Contrera dijo que lo desconoce. “La nota que elevamos días atrás y hemos sido convocados para mañana, en la reunión de comisión. Al mediodía la decana Cossio y la vicedecana, nos estarían recibiendo. Luego, veremos cómo continúa esto. Igualmente convocamos para el día martes a las 19 horas, afuera del Colegio a la comunidad educativa para pensar acciones concretas y lograr una respuesta inminente a esta dificultad que estamos atravesando”.

