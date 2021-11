Comienzan las finales de los Juegos Deportivos Pampeanos

Compartir esta noticia:











Entre el domingo y el lunes próximo se desarrollarán las definiciones provinciales del fútbol femenino, el básquet femenino y el handball.









El domingo lo hará el fútbol femenino, en el complejo Horacio del Campo de Toay, mientras que el lunes será el tiempo del básquet femenino en los gimnasios de Estudiantes y Belgrano, y el bádminton -ambas ramas- en Doblas.

El calendario de competencias continuará el sábado 27 con el ciclismo de montaña en la estancia La Malvina y el atletismo en la pista de solado sintético del Parque Recreativo Don Tomás, mientras que el domingo 28 será el turno del hándball en General Pico y el lunes 29 del vóley masculino en Ataliva Roca.

Para llegar a esta instancia, los distintos equipos atravesaron las fases zonales y regionales, el nuevo formato de competencia implementado para permitir el desarrollo de la actividad atendiendo a las disposiciones sanitarias que se hicieron necesarias con la pandemia.

Clasificaciones

En básquet femenino jugarán Unión del Norte, Ferro de General Pico y Bernasconi (Sub 14) y Unión del Norte, Estudiantes y Alpachiri (Sub 16); en fútbol femenino lo harán Intendente Alvear, All Boys, Santa Isabel y General Acha (Sub 14) y Rancul, All Boys, Telén y General Acha (Sub 16).

El bádminton, en tanto, tendrá representantes de Falucho, General Pico, Mauricio Mayer y Doblas (Sub 14) y de Falucho, Dorila, General Pico, Mauricio Mayer y Doblas (Sub 16).

