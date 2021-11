Logró el segundo puesto en Maratón Internacional: “la idea es colocar a La Pampa lo más alto posible”

Compartir esta noticia:











Simón Darío Cabrera logró el segundo puesto en la Maratón Internacional de Mendoza. Agradeció a su entrenador y el equipo de Deportes del gobierno provincial por el acompañamiento. “Quiero ser lo más profesional posible, hasta donde se pueda”, dijo a Plan B.









Simón Darío Cabrera es pampeano y salió segundo en la Maratón Internacional de Mendoza que se corrió este pasado fin de semana en la provincia vecina.

“La idea era tratar de pelear en los primeros cinco lugares de privilegios y la carrera se fue dando. Si bien no pude mejorar mis tiempos, debido a la temperatura que bastante alta cuando quise acordar estaba peleando prácticamente por el segundo lugar y luego del kilómetro 37, me quedé con la segunda posición”, resaltó en diálogo con Plan B.

“Fue una carrera con mucho calor y cuestas que tenía esta competencia. La idea era no desesperarse por no lograr los tiempos en algún parcial. Traté de ser inteligente y se dio, era mi segunda participación en una maratón”, dijo Cabrera.

Durante este año, Darío alcanzó el título provincial de maratón. “De ahí se dieron muchas cosas, más la ayuda de la parte de Deportes. Es un grupo de profesionales que me apoya desde Provincia”, agradeció.

“Vengo trabajando en conjunto con profesionales como una psicóloga, un deportólogo, un grupo lindo de profesionales que me ayuda, encabezado por Ceferino Almudévar”, agradeció.

Consultado sobre los próximos objetivos, Cabrera dijo que “la idea es seguir mejorando y tratando de colocar a La Pampa lo más alto posible”.

Cabrera quedó segundo en la maratón internacional de Mendoza con 2 horas, 34 minutos, 23 segundos. “Es un tiempo relativamente lindo, muy parecido a lo que fui a buscar, sobre todo por el tema del calor. Se estima que corrimos en los últimos kilómetros con 33 o 34 grados de calor. Además, me salieron muchas ampollas y eso me distrajo de la competencia. Se podía sobrellevar, igualmente”, agregó.

El joven deportista de 27 años corre desde hace siete años y en competencia, desde hace uno. “Este es mi primer año de competencia y he logrado buenas marcas. Antes de ir a Mendoza hicimos la prueba en Rosario, en el Campeonato Argentino de Media Maratón, donde logré una marcha de una hora, nueve minutos, 44 segundos y hacía casi cinco años que un pampeano no bajaba la hora diez minutos”, destacó. “Con trabajo bien prolijo, me puedo ir acostumbrando a los ritmos y eso da confianza, para dar las marcas de a poco”, afirmó.

“Mi intención es seguir trabajando lo más profesional posible, para encarar el año que viene de mejor manera. Yo estoy super contento con lo hecho hasta ahora. Veremos qué resultados tenemos junto a mi entrenador y este equipo de profesionales. La idea es sostener esto hasta dónde se pueda. Uno tiene una vida. Hoy salí de trabajar y me vine para acá, a hablar con vos. Hay que equilibrar las dos cosas y tratar de rendir de la mejor manera. Yo corrí el domingo y el lunes empecé mi función laboral, como corresponde. El atletismo no deja de ser un hobby, aunque la idea es ser lo más profesional posible, hasta donde se pueda. Y cuando aparezca alguien con mejores condiciones, hay que ser coherente, dar un paso al costado y ayudar en lo que se pueda”, cerró.

Acerca de la Maratón Internacional de Mendoza

La prueba atlética se corrió el domingo 21 de noviembre y contó con la presencia de 7.000 corredores de distintas partes del territorio nacional y de otros países.

El ganador fue el atleta de San Rafael, Antonio Poblete, con una marca de 2 horas y 21 minutos y 14 segundos, por detrás finalizaron Darío Cabrera en el 2º puesto (2h, 34m y 23s) y 3º Sebastián Arrative (2h, 35m y 24s).

La carrera se inició cerca de las 7 de la mañana, con la largada más extensa desde el puente colgante de Cacheuta, y concluyó alrededor de las 12 del mediodía con los últimos competidores en cruzar la meta final.

En el caso de las atletas, Adela Barrios fue la mejor en los 42 k femenino con un tiempo total de 2 horas y 54 minutos.

