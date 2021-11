Toso defiende la licitación de Medanito Sur y adelanta que quedará desierta

Compartir esta noticia:











El Secretario de Energía de La Pampa, Matías Toso y la presidenta de Pampetrol, María Roveda, se presentaron esta mañana en la Legislatura Provincial para responder sobre la cuestionada licitación. “No vemos que haya ninguna de las irregularidades que dijo el director Pérez”, señaló.









La Cámara de Diputados de La Pampa citó a Toso para que de explicaciones sobre la licitación del área Medanito Sur que quedaría desierta porque la oferta no alcanzó a cumplir con los requisitos exigidos. El Gobierno niega irregularidades en la licitación y defiende el “alto estándar exigido” para explotar hidrocarburos.

“Para nosotros está todo en regla, no hubo ninguna irregularidad, ni la comisión de adjudicación informó que se ha hecho algo mal. El dictamen recomienda a la asamblea de Pampetrol no adjudicar, pero no por irregularidades vinculadas a la licitación”, manifestó Toso a Plan B Noticias.

“Puede haber alguna modificación a la licitación que tiene que ver con la posibilidad de separar la cuestión eléctrica del de los hidrocarburos, o se puede hacer un sistema mixto, sin embargo, esto tiene que ver con las competencias que tiene Pampetrol”, destacó.

“Es una licitación que se va a declarar desierta porque la oferta no alcanzó los requerimientos que se pedían, que son muy duros, donde se exigen regalías de un 20 % y una participación de Pampetrol no menor del 20 %”, señaló.

Agregó que “se pedía una planta de generación de energía renovable, lo que implicaba una inversión mayor. Son condiciones exigentes porque en La Pampa tenemos esos estándares”.

Por último dijo que las críticas que realizó el radical Hugo Pérez al procedimiento no tienen asidero: “Pérez cuestiona el procedimiento, pero no advertimos que haya ninguna de las irregularidades que expresó el director”, finalizó.

