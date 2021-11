Trabajadores denuncian persecución en el Juzgado de Faltas

Compartir esta noticia:











A principios de noviembre más de la mitad del personal de la dependencia solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo y una reunión con el intendente Luciano di Nápoli. Ahora, luego de una entrevista radial que concedió el juez de faltas, le responden con una enumeración de “maltratos”, “destratos” e “indiferencia”.









En una nota formal dirigida al juez de faltas César Ortiz, señalaron:

Que, en primer lugar creemos que debería habernos escuchado personalmente, en segundo lugar la opción hubiese sido al menos una respuesta por escrito, cosas que ni una ni otra han realizado hasta el momento por lo que debemos entender que el fin que tuvo al responder algo que le venimos reclamando hace más de un año de manera pública es seguir violentando nuestro derecho laboral, y/o negando los hechos ocurridos y que motivaron este reclamo para no responsabilizarse de sus deberes como Funcionarios a cargo del Juzgado de Faltas.

Pues, volvemos a reiterar que en múltiples oportunidades nos hemos sentido maltratados. destratados e ignorados por Uds. o por compañeros de trabajo a los que Uds. le han dado el poder de hacerlo, cosa que también como ya expresamos no vamos a seguir permitiendo. Es por esta razón y en virtud de este hecho nuevo que surge a partir de su entrevista a este medio en el día de ayer que hemos decidido hacer una lista de los hechos que creemos demuestran el maltrato, destrato e indiferencia de parte de Uds. hacia la mayoría de los trabajadores del juzgado de Faltas Municipal, a saber: -Persecución a determinadas personas invocando una lista «negra» de empleados que «deberían irse» a otro lugar.

-Acusaciones sin ningún tipo de pruebas a determinados empleados de tener un «quiosquito» en el Juzgado de Faltas para beneficiarse económicamente, cosa que si hubiese sido así, su responsabilidad como Funcionarios del Juzgado de Faltas hubiese sido iniciar el correspondiente sumario administrativo y adjuntar las pruebas correspondientes.

-Desinterés e Ignorancia absoluta ante los reiterados pedidos de reunión para exponer nuestros problemas, sobre todo en época de pandemia que asistíamos a trabajar sin ninguna medida de seguridad, sobre todo limpieza, haciendo caso omiso al pedido de Burbujas -Persecución y maltrato de parte de determinados compañeros al resto de los empleados que Uds. permiten que suceda y cuando alguien se queja se ríen de la situación. -Ignorancia total ante problemas laborales que se han generado por decisiones injustas, como es el otorgamiento de las HORAS EXTRAS, las cuales benefician a unos en detrimento del resto, lo cual ha sido motivo de la salida laboral de varias de nuestras compañeras -Amenaza ante los reclamos que venimos realizando de bajarns el adicional, cosa que no lo dicen personalmente sino por interposita persona, como son los empleados que Uds. deciden oír. Que en esta situación ya no hablamos de maltrato sino de violencia.

-Burlarse en la cara de nuestras compañeras de mesa de entradas, luego de una jornada laboral sin tener un minuto de descanso, gritando a los cuatro vientos por los pasillos, «no me digas que no se te pasó rápido la mañana, jaja» -Ante situaciones de maltrato de parte de la gente hacia nuestras compañeras de mesas de entradas, gritarte textualmente «si la gente viene alterada habrá que buscarle un psicólogo».

-Persecución en plena pandemia de la gente exceptuada para trabajar por prescripción médica y/o por tener niños a cargo, las más sancionadas a tales fines no solo por el Poder Ejecutivo Nacional, sino también por el Gobernador de La Provincia de La Pampa y el Intendente Municipal.

-Contestaciones desubicadas y que nos faltan el respeto, ante cualquier requerimiento, como por ejemplo ante el pedido expreso de la necesidad de que venga alguien para el sector limpieza, y luego de más de un mes de estar los baños sin limpiar, la respuesta textual y a los gritos fue «y que querés que me ponga a limpiar yo».

– Mala predisposición para solicitar por el ingreso de una pasante calificada que ante sus pedidos y los nuestros, los cuales fueron ignorados además de maltratarla e intimidarla hasta hacerla llorar, con el pretexto de que no se podia incorporar más personal al municipio, cosa que queda desvirtuado con el adjunto del listado en el que esta gestión ha incorporado a más de cien personas.

-Que ante la negativa de escucharnos de parte de Uds. cuando solicitamos la presencia del gremio UPCN y estando reunidos con ellos, se podían oír improperios irreproducibles de parte del Juez hacia nosotros

-Persecución y control excesivo hacia la mayoría del personal, para que esté justificada una salida y/o entrada al trabajo o cuando hacemos uso de un artículo particular, cosa que no generaría ningún tipo de inconveniente, si fuera en igualdad de condiciones para todos. Pues todos vemos que determinados compañeros no cumplen en el lugar de trabajo las horas extras que fichan o que firman con planilla, lo mismo para los que se retiran sin firmar órdenes de salida o fichar

-Desinterés absoluto a escuchar los motivos por los cuales la mayoría de los empleados que se han ido lo han hecho obligados por la situación de malestar generada exclusivamente por Uds.

