Con pedido de justica por Lucio y reclamos al Estado, convocan a la Tercera Marcha del Orgullo

Las organizaciones LGBTIQ+ convocaron a la Tercera Marcha del Orgullo en Santa Rosa. Esta vez, la consigna será «Marchamos porque resistimos», y pedirán justicia por Lucio Dupuy y la habitual bandera de colores de la diversidad llevará el color negro, en señal de luto.









En una conferencia de prensa realizada en el Salón Azul de la UNLPam, las representantes de la organización comunicaron que el sábado 4, en Plaza San Martín, desde las 17 horas se desarrollarán distintas actividades y talleres, y la Marcha del Orgullo será desde las 19 horas.

«Esta marcha nos encuentra en una situación sumamente particular, para la sociedad en su conjunto, porque estamos dolidos, afectados, y dolidos por lo que estamos sufriendo. Estamos embargados de dolor, y eso significa que muchas cosas que teníamos previstas debieron ser modificadas, porque el contexto nos ha modificado», señalaron al comienzo de la conferencia.

«Nos hemos planteado que la marcha tiene que ver con el orgullo de pertenecer a un colectivo que está por fuera de la heteronorma, y que ha vivido históricamente muchísimas situaciones de injusticia, discriminación y odio. Hay muchas víctimas dentro de nuestro colectivo. Y la sociedad y el Estado tienen muchas deudas para con nosotras. Pero en esta ocasión, nos encuentra atravesadas por el crimen de una niñez, tema que nos ha dejado sin palabras, y hemos decidido entre muchas otras cosas, agregarle a los colores de la diversidad, que son el arcoíris, una cinta negra que manifiesta nuestro luto para decirle a la sociedad que somos parte de ese dolor. Que tenemos tanta indignación como cualquier persona que se puede indignar por un infanticidio. Y queremos demostrarlo, en la calle, luchando por lo que siempre hemos luchado, la no violencia, la no discriminación, por la libertad de las infancias, para que las personas podamos ser, tener libertad de elección, y que nada de eso nos signifique el recibo de la violencia, la discriminación, y muchísimo menos la muerte», manifestaron.

«Tuvimos que reflexionar muchísimo sobre de que manera nos plantamos ante la sociedad nuevamente para pedir por nuestros derechos, pero dejando bien en claro que este colectivo repudia este crimen y que estamos tremendamente dolidas por todo eso. Este caso ha despertado a sectores reaccionarios que han visto el argumento suficiente para salir afuera con todo el odio, y ha quedado de manifiesto en esta oportunidad. Metieron en una misma bolsa a muchísimas personas que estamos lejísimos de desearle el mal a otro ser humano, y que hemos dado nuestra vida y militancia por la lucha de los derechos humanos de los sectores más desprotegidos, el de las infancias. Y estar incluidas dentro de los insultos y siendo blanco de las violencias que se están viviendo a través de las redes sociales y la cobertura que algunos medios han hecho, que han sido absolutamente irresponsables en el tratamiento de estos temas, nos coloca en una situación de vulnerabilidad y de recepción de hostilidad que no queremos recibir», expresaron desde el colectivo.

«Siempre hemos respondido desde este colectivo con amor. El amor es nuestro motor de lucha. A todas las injusticias y las muertes que hemos tenido le hemos puesto el color del arcoíris y hemos salido a las calles a decir «quiéranos, amenos, respétenos, la tolerancia no nos alcanza, tiene que ver con que te banco. Y en esta oportunidad les pedimos más que nunca respeto por lo que somos, piensen que en este colectivo hay muchísimas víctimas y que tenemos la obligación de salir a las calles con este mensaje. Les pedimos que nos acompañen a la sociedad toda, que se preocupa por las infancias, que tiene empatía por los desprotegidos, con amor, con paz, porque estamos atravesando momentos de muchísimo dolor. Tenemos que tener responsabilidad y en este caso, mucho más», comunicaron.

«No podemos pedir tortura, en un país que tiene tantas víctimas torturadas. No a la violencia, no al odio, si al amor y a la lucha en paz», manifestaron en el cierre de la conferencia.

Marchamos porque resistimos

Hoy salimos a la calle a gritar bien fuerte por la reglamentación de la Ley Provincial 3320 de Cupo Laboral Travesti Trans en La Pampa. Esta es la consigna de la marcha del orgullo de las Disidencias Sexuales de esta ciudad.

Salimos a las calles porque sabemos que se pueden cambiar los destinos de las violencias. Marchamos por infansias libres de discriminación y DE VIOLENCIAS! Para poder vivir libremente, para poder elegir, ser personas que podamos convivir con diversidad y pluralidad.

Consternades por el asesinato de Lucio Dupuy, también marchamos para reclamar justicia por Lucio. No pedimos venganza, Pedimos Justicia y que el Estado resguarde las infancias para prevenir y actuar antes de que un hecho así suceda.

Este caso, despertó en sectores reaccionarios, discursos de odio hacia el colectivo LGBTIQNB+ de la provincia, reforzando un orden, que es el que nos impusieron siempre en una sociedad donde nuestro colectivo fue invisibilizado, La Disidencia Sexogenérica marcha porque resiste a ese tipo de violencias naturalizadas por el patriarcado y el adultocentrismo.

Justicia por Lucio Dupuy!

Resistimos porque queremos cambiar un destino impuesto a la marginalidad social. Tomamos las luchas de quienes nos antecedieron en la resistencia contra un Estado que arrojó al abandono a la población Trans. Contra una sociedad que mira para el otro lado cuando el estigma recae sobre nuestras identidades y naturaliza la violencia sobre nuestros cuerpos insurrectos,

Marchamos porque resistimos al olvido de nuestras existencias. Porque hay otra pampeanidad, que no es heterosexual ni binaria. Somos las travas, los putos, las tortas, las maricas, les bisexuales, les intersex, les No Binaries, quienes habitamos estas tierras desde la incomodidad de no seguir la norma que presupone la heterosexualidad de las personas.

Recuperamos en nuestras luchas a quienes hicieron de la resistencia y lucha un orgullo, por eso queremos recordar a Carlos Jáuregui, la primera persona que dijo ‘soy gay ‘ ante los medios de comunicación de nuestro país y dio su cara y su nombre. A César Cigliutti, ambos trabajaron juntos de manera inseparable en la Comunidad Homosexual Argentina. Recordamos a todes les compañeres, compañeras y compañeros que ya no están, pero que nos siguen acompañando en la pelea del día a día.

Mantenemos vivo el recuerdo de las líderas travestis Diana Sacayán y Lohana Berkins. Y les agradecemos porque no tenemos que empezar de cero cada año. Gracias a la militancia de aquellas pioneras que desde siempre visibilizaron el orgullo de la identidad lesbiana Teresa de Rito, Ilse Fuskova y Mónica Santino

Estamos aquí también para renovar nuestro reclamo por la aparición de Tehuel de la Torre. No sabemos dónde está. La última vez que lo vieron fue el 11 de marzo, se van a cumplir 9 meses de su desaparición, cuando salió de su casa, en la localidad bonaerense de San Vicente. Un joven trans fue rumbo a una entrevista de trabajo precarizado y desapareció. Dónde está Tehuel? El Estado es responsable.

Celebramos lo conseguido pero exigimos que se ejecuten las políticas públicas obtenidas con la lucha. Por eso exigimos al Estado Provincial la Reglamentación de la Ley Provincial de Cupo Laboral Trans N° 3320, YA! y sus correlativas Ordenanzas Municipales de Santa Rosa y General Pico Ya! Que todas las localidades de La Pampa presenten ordenanzas en el mismo sentido, ya!!!

Es urgente que se reconozcan jubilaciones para las sobrevivientes travestis y trans de un sistema que las expulsó desde sus niñeces, de la educación y posteriormente del mercado laboral formal. A causa de esta segregación la población trans tuvo que sobrevivir de actividades precarizadas y de la prostitución.

La prostitución no debe ser el destino obligado de nadie para poder sobrevivir.

Por eso exigimos que no sea el Estado el responsable de expulsar a nadie a la explotación sexual.

Y les pedimos que sean coherentes con la Resolución 136/2016 de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de La Pampa por la cual se repudia toda acción que intente reglamentar cualquier actividad que encubra la explotación contra toda mujer, hombre, adolescente, niño o niña, como es el caso de la prostitución, con la convicción de que la misma no es un trabajo.

Hace 10 años que también reclamamos por la implementación del «Programa Integral para la Prevención, Asistencia y Oportunidades para el Desarrollo para Víctimas de Trata de Personas por Explotación Sexual y Prostitución». Fue establecido en Santa Rosa por la ordenanza n° 4477 del año 2011.

Celebramos el Cupo y la inclusión laboral travesti- trans, el DNI y el CUIT no binario, el aborto legal y gratuito y a una sociedad que avanza en el respeto a la diversidad sexual., pero exigimos el acceso efectivo a todos nuestros derechos:

Por el fortalecimiento de las políticas públicas y los presupuestos con perspectiva de género y diversidad sexual.

Reconocimiento y reparación de la violencia institucional sufrida históricamente.

Que las políticas públicas contemplen el cuidado en la vejez de las personas LGBTIQNB+

Reclamamos jubilaciones y pensiones para personas mayores travestis y trans.

Que la atención de Salud Mental tenga perspectiva de géneros y presupuesto para cubrir las necesidades de todes, todas y todos.

Que se incluyan los campos de látex a los preservativos gratuitos que ya distribuye Salud Pública

Implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva LGBTIQNB+.

Que se reglamente el artículo 12 de la Ley de Identidad para que se respete a todas las personas, especialmente a las niñeces y adolescencias que utilizan un nombre de pila distinto al consignado en su DNI.

Por infancias y adolescencias libres.

Por una reforma judicial transfeminista.

Por un Estado Laico: Fuera los conservadurismos religiosos antiderechos

Juicio y castigo por las «terapias de conversión» y otras formas de tortura.

Por una nueva Ley Nacional de respuesta integral al VIH

Campañas masivas de prevención e información: Indetectable = Intransmisible.

Ley de protección de las características sexuales ya!

Estamos en las calles, ocupamos nuestros espacios públicos y construímos entre todes, todas y todos, un orgulloso colectivo LGBTIQNB+

Abajo el binarismo estructural, arriba la diversidad popular, transfeminista, plurinacional, antirracista, anticapacitista, anticolonialista y antiespecista.

Seguiremos marchando y resistiendo porque “Al clóset Cis-Heterosexual no volvemos Nunca Más!”

