Fernández dijo que habla con Milagro Sala pero ésta lo desmintió: “hace más de un año que no habla conmigo”

Ayer Alberto Fernández se refirió a la situación de los presos políticos y aseguró que “habla seguido” con Milagro Sala. Sin embargo, hoy la dirigenta social negó que esto fuese cierto y presumió que el presidente pudo haberlo dicho porque “se puso nervioso” ante el reclamo de los compañeros.









Fueron varias las veces que Milagro Sala manifestó que el presidente Alberto Fernández no se comunicaba con ella e incluso lo acusó de haberla utilizado para hacer campaña electoral cuando la visitaba en el penal de Alto Comedero. Luego de que ayer el presidente asegurara que mantiene conversaciones habitualmente con ella, hoy la dirigenta social lo desmintió.

Durante un acto junto a las Madres de Plaza de Mayo por el homenaje a las 12 personas secuestradas por la última dictadura en la Iglesia de la Santa Cruz, el presidente Alberto Fernández pidió “una Justicia mejor” y se comprometió a “seguir reclamando” por la liberación de Milagro Sala.

“Voy a estar siempre trabajando al lado de los que están injustamente presos”, dijo y agregó: “Sepan que hablo con Milagro y que pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro”.

Consultada al respecto por Futurock, Milagro Sala negó que existan estas conversaciones. “No habla seguido conmigo. Yo hablo con algunos que están alrededor, que por ahí me dicen que pregunta por mi marido que está enfermo, o mi hijo que está enfermo. Pero de mi situación de detención no se habla”, enfatizó la referente de la Tupac Amaru y explicó que “hace más de un año” no dialoga con Fernández.

A su vez, Sala esbozó cuáles creen que serían los motivos para que el presidente mintiese al respecto: “Se habrá puesto nervioso porque hubieron compañeros que le reclamaban el pedido de libertad”, expresó. Desde su casa en Jujuy, donde cumple prisión domiciliaria, Sala repitió lo que ya había dicho en otras oportunidades: “A mí me metió presa la política, y la política es la que tiene que resolver la situación”.

