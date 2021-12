Wado De Pedro: “Si no hay empleo en las provincias no hay federalismo”

Compartir esta noticia:











El ministro del Interior participó junto a gobernadores del Norte argentino del acto de renovación de mandato del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.









El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, sostuvo que «la fuerza del federalismo no es discursiva, sino que tiene que ver con la realidad concreta que cada provincia tenga su polo productivo» y consideró que «si no hay empleo en las provincias no hay federalismo».

«El federalismo de manera discursiva es una parte. Nosotros pensamos en el federalismo y lo vinculamos netamente a la posibilidad de generar empleo. Si no hay empleo en las provincias no hay federalismo», dijo el ministro en declaraciones a Télam tras participar del acto con el que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dio inicio a su cuarto mandato.

En la ceremonia de asunción, que se llevó a cabo anoche en el Centro de Convenciones Forum, en la capital provincial, Zamora estuvo acompañado por De Pedro; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora; y los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Raúl Jalill; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

«Me gusta mucho la gestión de Santiago del Estero, me gusta cómo se piensa en Santiago del Estero, la dignidad de los santiagueños y santiagueñas», dijo De Pedro y añadió que los santiagueños «tienen un gobernador que piensa con el orgullo de ser santiagueño y eso es muy importante para el federalismo argentino».

«Estamos convencidos que las fuerzas del federalismo no es discursiva sino que tiene que ver con la realidad concreta que cada provincia tenga su polo productivo, que pueda generar trabajo, que pueda generar cultura y pueda generar educación», puntualizó el titular de la cartera política.

El funcionario nacional remarcó el crecimiento que la provincia en los últimos años al destacar que «Santiago es una provincia pujante que sigue creciendo y desarrollándose, con un nivel de innovación permanente».

