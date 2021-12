Expectativas del comercio con el festival de calles

Compartir esta noticia:











Este miércoles desde las 18 se realiza otra jornada del Festival de Calles que organizan la Cámara de Comercio, Industria y Producción y el Centro de Empleados de Comercio en Santa Rosa.

La gerenta de la Cámara de Comercio, Rosalynd Valenzuela, le dijo a Plan B que “estamos muy contentos por el día, hoy da un clima ideal para el festival de calles”.

“Tenemos muchas expectativas para empezar el mes de diciembre con este festival de calles. Estamos con toda la ilusión de que nos acompañe todo el público, que disfruten de los espectáculos con artistas locales y compren en los comercios de Santa Rosa”, añadió.

¿Cómo imaginan el 2022?

– Es bastante incierto pensar en el próximo año para el comercio, desde la Cámara hablamos de a trimestre, vemos estable la situación sanitaria que permite que la gente circule de forma normal, pero sigue complicada la situación económica. Cómo te decía, esperamos que la gente compre en el comercio local, salga a consumir en la gastronomía y disfrute de este festival de calles

¿Qué va a pasar con el pase sanitario?

En principio se nos planteó que no se van a aplicar multas y la idea es hacer una campaña, que se sepa que en algún momento no se van a poder hacer un montón de cosas. La idea es llegar a quienes no se vacunaron por una cuestión de tiempo, porque perdieron el turno, para que esta vez si se vacune.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios