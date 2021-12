Alberto Fernández: “Me apuran con el Fondo y no me aprueban el Presupuesto”

Compartir esta noticia:











Con duros cuestionamientos hacia la oposición, el presidente manifestó su enojo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la votación del Presupuesto del viernes por la mañana. Además, trazó paralelismos con el mandato de Cristina Kirchner y les pidió que «al menos callen por vergüenza».









El presidente Alberto Fernández criticó que «los que me dicen que arregle con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son los que no me aprobaron el Presupuesto y además me apuran», tras reglamentar por decreto la ley de leyes que no había podido ser sancionada en el congreso por falta de apoyo de la oposición.

Las declaraciones del jefe de Estado fueron durante la asunción de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, en la Quinta de San Vicente. El acto intentó demostrar la unidad del Frente de Todos, con presencia de intendentes y dirigentes políticos, luego de la sesión en el Congreso.

En su discurso, Fernández recordó que el país que recibió cuando asumió «se parecía más al que había dejado la crisis de la Alianza» y destacó que tuvo que «volver a discutir con acreedores privados y con el FMI en plena pandemia».

«Nos decían tras el 2001: ‘apúrense, hay que cerrar’ y ahora es lo mismo, pero no me aprueban un presupuesto y además me apuran», cuestionó el presidente. En ese sentido, apuntó contra la oposición en que «la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron».

Luego de que el Gobierno extendiera la vigencia del Presupuesto 2021 por decreto ante la negativa del proyecto 2022 en Diputados, Alberto dialogó con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien le mostró su apoyo con la decisión tomada.

«Yo lo que pido es un poco de honestidad intelectual. dense cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Si no lo hacen por honestidad intelectual, al menos callen por vergüenza», dirigió el mandatario a la oposición.

De la misma forma, trazó un paralelismo y recordó el antecedente del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que inició el 2010 sin presupuesto al no haber recibido apoyo en el Congreso. «Seguiremos gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tienen, lo más postergados y desposeídos».

El presidente aprovechó su discurso para volver a cuestionar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que esta semana declaró por unanimidad, y quince años después, la inconstitucionalidad de la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.

«Yo no sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia, que debería ser el lugar donde los argentinos recurren a resolver sus conflictos. Si los jueces no dirimen conflictos, los profundizan, si los dirimen solo teniendo en cuenta los intereses de una sola parte, no hacen justicia», aseveró el Presidente.

