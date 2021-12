Chubut: se derogó la Ley de zonificación minera

Compartir esta noticia:











Esta mañana la legislatura de Chubut mediante una sesión virtual, derogó el proyecto que permite el desarrollo de la megaminería en la meseta.

La sesión de la Cámara de Diputados local, que se desarrolló de forma virtual, comenzó a las 8 luego de que Arcioni anunciara ayer su decisión de impulsar la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada y de convocar a un plebiscito «para escuchar a todas las voces del pueblo» en este tema.

En las afueras miles de personas que llegaron a Rawson en caravanas desde diferentes ciudades, siguieron la sesión atentamente.

«El pueblo no se va a olvidar, no los vamos a perdonar y van a sufrir el rechazo de toda la población en dónde estén» dijo Liliana Battistotti integrante de No a La Mina.

El lunes por la tarde, el gobernador Arcioni anunció públicamente su decisión de impulsar la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada, que generó protestas y represión a las organizaciones ambientalistas, y anticipó la convocatoria a un plebiscito «para escuchar a todas las voces del pueblo» en este tema.

Al dar cuenta de su decisión, el mandatario provincial indicó que, en esta etapa, abrirá «un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra».

El miércoles pasado, 15 de diciembre, la Legislatura provincial había aprobado la ley de zonificación minera en un marco de protestas signadas por enfrentamientos y represión que derivaron en múltiples pronunciamientos, tanto desde el ámbito político, como sindical e incluso de representantes de la Iglesia en la región.

«Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud», planteó Arcioni. (Télam/ANRed).

