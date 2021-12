Compartir esta noticia:











La diputada provincial María Laura Trapaglia, acompañada por los diputados del bloque Propuesta Federal y junto al diputado nacional Martín Maquieyra, expresaron su rechazo a la eliminación de la figura del abanderado en las escuelas como forma de inclusión.









Trapaglia manifestó que “He solicitado la restitución de la figura del abanderado, porque creo firmemente que la verdadera inclusión está en dotar a los alumnos de todas las herramientas para superarse y premiar al esfuerzo de los que lo logren. Y más allá de que los alumnos lleguen a acceder o no a la bandera y a los beneficios de ello, la formación en todas las conductas que debe transmitir la escuela también es inclusión.”

Por su parte Maquieyra expresó que “Es preocupante que modifiquen la figura del abanderado en La Pampa. Son muchísimos los chicos que se esfuerzan por tener buenas notas en la escuela y ese esfuerzo merece ser premiado. Con esta medida lo único que hacen es mostrarles a los chicos que esforzarse no tiene valor. No podemos retroceder en la educación y permitir que en La Pampa nivelen para abajo”

Los diputados consideran que “es una equivocación tremenda y que se está rompiendo con una institución que históricamente ha sido fundamental para premiar el esfuerzo, la dedicación y que justamente ha dado oportunidades a argentinos sin recursos de acceder a formación superior de la mayor calidad en orden del mérito.”

“En nuestro país, a nivel escolar, el portador de la bandera ha sido históricamente aquel alumno que se destaca por sus calificaciones y conducta y por ello también tiene beneficios para acceder a estudios superiores. El hecho de que se otorguen beneficios por el mérito no debe ser mal entendido como generador de desigualdad, porque se trata de un premio al esfuerzo y dedicación al que todos los alumnos pueden acceder.”

La diputada Trapaglia destacó que “Se ha visto reflejado año a año cuando se hacen públicos casos de niños que en condiciones de desigualdad social acceden a ser abanderados como resultado de la dedicación y el esfuerzo; y luego son premiados con acceso a educación superior, que de otro modo no habrían conseguido.”

“En vez de quitar premios como lo es la bandera, se podrían incorporar premios intermedios; por ejemplo, como se realiza en algunas instituciones educativas del país, entregar diplomas intermedios como “al esfuerzo”, “a la dedicación”, “a la buena conducta”, “a la constancia”, etc., de modo de premiar las conductas que las instituciones educativas deben inculcar en sus alumnos como parte de la formación escolar,” finalizó Trapaglia.

Desde el MoFePa también expresaron el rechazo por eliminar la figura del abanderado, textualmente manifestaron lo siguiente:

Tratando de entender por qué sacan la figura del abanderado basándose, que la evaluación es ciclada y formativa; que los estudiantes ya no repiten más los cursos; las nota numérica al final de cada grado no existe más; y que la educación avanza hacia un paradigma más inclusivo, porque hay evidencia de que las condiciones de aprendizaje son desiguales entre los estudiantes. Nos parece improcedente e inexcusable.

Según la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger, cambiaron las prioridades. Tener un hermano en el colegio, ya no le asegura a otro estar en el mismo. Consideramos estimada subsecretaria, cualquiera familia donde existe más de un hijo, sus padres por una cuestión de sentido común, económico, seguridad; pretende que sus hijos concurran a la misma escuela.

También dice los estudiantes abanderados ya no pueden elegir en qué institución llevar adelante sus estudios. Ser Abanderado es una distinción para quienes por su rendimiento como estudiante, por su valores, compañerismo, actitud hacia los demás es el más destacado y merecedor de la bandera. Pero usted decidió que no haya más abanderados teniendo en cuenta esos parámetros, retirando el premio al esfuerzo por el cuales se le daba el beneficios de elegir escuela, como premio a su dedicación.

Estamos de acuerdo que todos los estudiantes tienen derecho de estar con la bandera porque nos identifica a todos, creemos que no debe haber un alumno que haya pasado por la escuela sin haber por lo menos una vez izado o arriado la bandera ante la formación del alumnado. Pero, que la elección del abanderado va a ser democrática, no sabemos cómo lo va a implementar ¿es para ver quien tiene la bandera un día patrio y quien la tiene en otros actos de reconocimientos a un prócer o establecimiento? Para esto le recomendamos el abecedario, señora subsecretaria.

La Bandera es un símbolo patrio que representa nuestra nación, es nuestra cultura nuestra tradición, nuestra historia, y debe tener su abanderado. Dice la subsecretaria, todos tienen derecho a pasar por la bandera pero son conscientes de los contextos de desigualdad. Queremos decirle es responsabilidad del Ministerio de Educación quien debe equipara la desigualdad de aprendizaje, la Bandera no lo va hacer.

Luego habla de evaluación formativa «que incluye un proceso permanente de construcción de conocimiento». Este tipo de evaluación quiere decir que «la nota es una herramienta al final del recorrido» o del ciclo, mientras tanto se toman en cuenta evaluaciones de tipo cualitativo, por ejemplo si los estudiantes hicieron la tarea, si participan en el aula. Por su parte la evaluación ciclada es que la nota numérica aparece al final del ciclo básico u orientado. No estamos de acuerdo con su explicación, la obsesión de igualar para bajo no es inclusión, es una forma elegante de no quedar en evidencia de la mediocridad de la gestión, nunca se piensan en levantar el techo, la idea es bajar el piso, así los que tienen una mirada más amplia no pueden mirar más lejos.

Iguales y mediocres así nadie cuestiona ineptitud de los que gestionan el Ministerio. Sin calificaciones ni abanderados es parte de un plan integral de sometimiento colectivo para solo así poder seguir en el poder. Esto merece un debate más profundo que debería dar la Subsecretaria de Educación.

