Gestapo: “es una provocación” que Conte Grand siga tras los videos de la AFI

La senadora provincial Teresa García reveló que desde el oficialismo ya están trabajando en el pedido de juicio político al procurador bonaerense, aunque reconoció que «el mecanismo de destitución es complejo» por lo que instó a insistir en el reclamo de su renuncia.

La jefa del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos, Teresa García, señaló hoy que desde el oficialismo ya están trabajando en el pedido de juicio político al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, aunque reconoció que «el mecanismo de destitución es complejo» por lo que instó a insistir en el reclamo de su renuncia ya que a su entender «es una provocación que se mantenga en el cargo» luego de las revelaciones del caso conocido como «la Gestapo del PRO».









En un video hallado en el disco rígido de una computadora en desuso en las oficinas de la AFI, con grabaciones de una reunión de alto nivel que data de mediados del 2017, Conte Grand fue mencionado por el ex ministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas como uno de los pilares comprometidos en el armado de causas contra el secretario general de la seccional platense de la UOCRA, Juan Pablo «Pata Medina».

Para poder aprobar la destitución de Conte Grand, el Frente de Todos precisa una mayoría de dos tercios de los votos en ambas cámaras de la Legislatura provincial, un número que está lejos de conseguir, por lo que la remoción del funcionario judicial por juicio político es altamente improbable.

«Hay que iniciar el juicio político. En el medio no hay que dejar de pedir que este hombre renuncie. No puede seguir administrando a los fiscales de la provincia ni siquiera dos días más. Hay que seguir pidiéndolo», exhortó.

Y agregó: «Hay que seguir todos los mecanismos institucionales, pero fundamentalmente hay que poder explicarle a la gente cuál es el valor que tiene el delito que han cometido. Es cierto que la gente tiene otros problemas, pero si la Justicia la manejan personajes como Conte Grand quiere decir que todos estamos en riesgo».

«Es una provocación que se mantenga en el cargo. La foto con (Mauricio) Macri es una provocación. Es un funcionario de (María Eugenia) Vidal pero no un hombre de Vidal», sostuvo García sobre la imagen que salió a la luz sobre una cena que el procurador bonaerense compartió tres semanas atrás con el ex presidente y líder del PRO.

Según dijo, Conte Grand es «un hombre que ha intentado mantenerse en el cargo independientemente de que fuera un hombre de Macri».

«Él vino a la política de la mano de Torello y luego Vidal lo llevó a la provincia de Buenos Aires», relató García.

«Siendo tan cuestionado, debería tener una actitud democrática y debería renunciar. Porque alguien que ha sido responsable de todas las operaciones con las fuerzas oscuras de la provincia, que no son cuentapropistas. Los agentes de la SIDE implicados en esto no son parte del cuentapropismo, tenían absoluta responsabilidad en este organismo», dijo sobre los altos mandos de la Agencia Federal de Inteligencia que participaban de las mesas judiciales de Cambiemos con el presunto objetivo de fabricar pruebas en contra de dirigentes sindicales y políticos.

En tanto, la ex ministra de Interior bonaerense lamentó que las fuerzas políticas que comparten la coalición Juntos por el Cambio con el PRO no se hayan expresado sobre el escándalo y hayan elegido el silencio.

«A Juntos por el Cambio no lo integra solamente el macrismo. Lo integran otras fuerzas políticas. Me asombra que no se haya expresado sobre este tema cuando en los medios se presentan como los grandes gladiadores de la democracia y del sostenimiento de las instituciones. Están en silencio, no he escuchado a ninguno de ellos opinar. Entonces me parece que Conte Grand debe sentir que tiene cobertura. Me avergüenza», fustigó.

En declaraciones radiales, insistió en que le «preocupa que haya una complicidad tan grande por parte de las fuerzas políticas de no salir a hablar de este tema».

«Hay una responsabilidad política, comunicacional y social para que esto no se naturalice y que de verdad aquellos que han sido responsables sean sancionados», afirmó la dirigente kirchnerista.

«Empezar a naturalizar el tema va a hacer -como el caso de (el fiscal Carlos) Stornelli y (el operador judicial Fabián) «Pepín» Rodríguez Simón- que los temas graves del espionaje macrista para armar causas contra dirigentes políticos, sindicales y deportistas, desaparezca», advirtió.

García destacó que desde el 2017 que viene exigiendo la renuncia de Conte Grand, y recordó que Conte Grand fue cómplice del «cableado y escuchas en los penales donde estuvieron presos algunos funcionarios de nuestro gobierno, lo cual es absolutamente ilegal».

