Por la Gestapo de Vidal: Diputados bonaerenses presentaron un pedido de juicio político contra Conte Grand

Esta presentación contra el jefe de los fiscales bonaerenses ocurre luego de que tomara estado público la filmación de una reunión secreta llevada a cabo en 2017 en la que se coordinó el armado de una causa judicial contra el «Pata» Medina.

El bloque de diputados del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires presentó este martes un pedido de juicio político al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, al acusarlo de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, luego de los videos de la AFI que dieron cuenta del armado de causas judiciales contra gremialistas.









En el texto de acusación presentado ante el Senado bonaerense, los legisladores oficialistas cuestionaron «la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre».

También posaron la lupa en «la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre».

Esta presentación contra el jefe de los fiscales bonaerenses ocurre luego de que tomara estado público la filmación de una reunión secreta llevada a cabo en junio del 2017 entre ex ministros bonaerenses de Cambiemos, tres jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que respondían al Gobierno de Mauricio Macri, el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador provincial Juan Pablo Allan e importantes empresarios de la construcción.

Allí los asistentes se ponían de acuerdo para fabricar pruebas acusatorias contra del jefe de la seccional platense de la UOCRA, Juan Pablo «Pata» Medina, y se jactaban de tener todo arreglado con jueces y Conte Grand para avanzar en la persecución judicial.

El exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, señalaba -según consta en el video hallado en una computadora en desuso de las oficinas de la AFI- que si pudiera conducir una «Gestapo» para ir en contra de los gremios, «lo haría».

«Como representantes del pueblo tenemos el deber de avanzar con el juicio político, mecanismo que nos confiere la Constitución provincial, al Procurador General Julio Conte Grand, involucrado como actor clave en este proceso», afirmó el jefe de la bancada oficialista de diputados bonaerenses, César Valicenti.

«La filmación que se dio a conocer no es más que una pequeña parte de todo lo desplegado por la mesa judicial, de lo que el gobierno de Macri y de Vidal realizaron en nuestra Provincia en un intento de disciplinamiento a jueces, juezas, fiscales y fiscalas, cuando no querían fallar conforme a los intereses del modelo político y económico del ex presidente y de la ex gobernadora», dijo por su parte la legisladora Susana González.

Su par del Frente de Todos Rubén Eslaiman reafirmó que desde el bloque se avaló «por unanimidad este pedido de juicio político a Conte Grand para decir basta de atropellos, de espionaje y de Gestapo».

«El accionar del Procurador General es incompatible con la autonomía y la independencia del desempeño del Ministerio Político y por ello estamos aquí dando curso a la máxima instancia que nos brinda la Constitución bonaerense, a los fines de buscar la respuesta que el pueblo se merece y por lo tanto vamos a buscar consensos con los demás bloques políticos», enfatizaron.

Los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a Gabriel Vitale, Enrique Ferrari, Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon, Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, Gustavo Ferrari, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Sebastián De Stéfano y a Juan Pablo Allan.

