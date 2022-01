Entregaron viviendas en Miguel Riglos: “es uno de los actos de gobierno que más llena el alma”

Compartir esta noticia:











El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la entrega de 10 viviendas del Plan “Mi Casa” en Miguel Riglos, con una inversión de $25.141.464.

En la ocasión, el mandatario pampeano anunció que se construirán 15 nuevas viviendas y enfatizó que “cuanto más recursos haya, más viviendas vamos a hacer” dijo el gobernador, quien describió la entrega como “un acto de enorme alegría”.

Recibido por el Intendente Federico Ortíz, y acompañado por el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; la Gerenta de Adjudicaciones del IPAV, Erica Riboyra; y la Gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca; el mandatario pampeano afirmó que las viviendas se concretan con “los recursos de los pampeanos, que todos los días aportan con el pago de las tasas y los impuestos” y porque existe “un Estado que privilegia la obra pública como un elemento para mejorar la calidad de vida y activar la economía”.









“Nos llena el alma”

“El gobernador agradeció la presencia, la bienvenida y la hospitalidad de Miguel Riglos y destacó que “dar respuesta a una sociedad que demanda que haya un Estado presente, que dé valor a lo que una familia necesita para realizarse en la vida, como lo es el techo propio; es uno de los actos de gobierno que más llena el alma, porque compartimos la cara de alegría que tienen los que a partir de ahora estarán llamando a esta vivienda: mi casa”.

“Esto -definió Ziliotto- es inclusión, es acceso con igualdad de oportunidades, es equidad social. Este es un programa que tiene que ver con la articulación, con el trabajo codo a codo, porque día a día luchamos para que la sociedad también trabaje de esta manera y que los objetivos sean comunitarios, porque nadie se salva solo. Este programa se retroalimenta con la decisión política de los gobiernos, de invertir en la vivienda; pero también en la solidaridad y la empatía de aquellos que acceden y cumplen para que otros puedan acceder al mismo beneficio”.

Viviendas: una política de Estado

El mandatario pampeano detalló que a este andamiaje de complementación Provincia/Municipio “se ha sumado un nuevo actor: el Gobierno Nacional”. Ziliotto recordó que en 2017 el entonces gobernador, Carlos Verna, tuvo que crear un plan provincial para que en forma articulada, en el marco de la descentralización, junto a los intendentes, se pudiera dar respuesta a la construcción de viviendas.

La incorporación del Gobierno Nacional facilitó que en pocos días más “comiencen a licitarse 233 viviendas, en distintas localidades de La Pampa. Esto en el marco del convenio firmado por 894 casas. Después vendrán otras 1.100”, detalló el Gobernador.

“Esto -dijo el jefe del Gobierno Provincial- nos permite potenciar aún más la efectividad del Plan Mi Casa, porque no dejaremos de hacer viviendas por el hecho de que Nación las haga. Vamos a seguir haciendo viviendas, porque es una política de Estado que compartimos con los intendentes”.

Solidaridad y empatía

“Quiero decirles a los adjudicatarios -puntualizó Ziliotto- que este es un acto de enorme alegría, y que en cada proceso seguramente hubo distintos tiempos. Hoy termina el tiempo de la espera, luego serán los días de la alegría, pero en pocos días más comienza el tiempo de la responsabilidad, de cumplir con los que están esperando”, dijo el Gobernador haciendo hincapié en el hecho de que cumplir con las cuotas es un acto de solidaridad, en el marco de un programa que “se retroalimenta porque se basa en la empatía de aquellos que acceden a una vivienda para cumplir con otros que aún están esperando ese mismo beneficio”.

“Así como les pedimos a cada uno de esos 30.000 pampeanos que están pagando la vivienda, porque recibieron un techo propio por parte del Estado, que somos todos; se lo pedimos a los nuevos adjudicatarios porque es necesario que haya más recursos. Cuantos más recursos haya, más viviendas vamos a hacer”.

Por último el Gobernador Ziliotto instó a la comunidad toda a trabajar “en conjunto. Dejemos de lado esas divergencias que muchas veces nos dividen como sociedad”, finalizó.

“Veinte chicos van a tener su techo”

Por su parte, el Intendente Ortíz aseguró que estos beneficios no son fruto de la casualidad, sino “de un Gobierno Provincial que tiene como prioridad la casa para la familia pampeana; y de muchos de nosotros que, desde los municipios, tratamos de acompañar de la mejor manera posible, con eficiencia; para que eso signifique una solución para las familias de nuestro pueblo. Estamos muy agradecidos. Vamos a seguir construyendo viviendas hasta el último día”.

Dirigiéndose en particular a los adjudicatarios destacó que “son más de veinte chicos que van a tener su techo. Eso nos llena el alma y eso no tiene precio”.

Adjudicatarios agradecidos

“Es un día muy feliz, somos muchas familias que estamos muy agradecidas. Una casa es muy importante, porque en una casa se crea vida, se hacen proyectos, se enseñan valores” expresó Ana Giavedonni en nombre de los adjudicatarios.

“Vivimos -dijo- en un pueblo que fue creciendo, donde las obras nunca dejaron de proyectarse y de concretarse. Eso habla del trabajo y del amor que nuestro intendente tiene hacia su pueblo, por eso le damos las gracias. Y queremos decirles a los que están esperando su casa, que ya va a llegar. Todo lo que se prometió se cumplió”.

Las viviendas

El Instituto Autárquico de la Vivienda (IPAV) entregó 10 casas, lo que implica una inversión de $25.141.464. Y, continuando con una política expresada y cumplida por el gobernador pampeano: “casa que se entrega, se comienza otra”, se anunció la construcción de 15 nuevas viviendas del Plan “Mi Casa” y 3 viviendas que serán construidas por el municipio.

Por parte del Gobierno Provincial, “quince familias de Miguel Riglos van a tener mucho más cerca el sueño de la casa propia -dijo Ziliotto-. Y cuando hablamos de ese sueño tenemos que entenderlo como una construcción colectiva, esto no es el aporte del gobernador ni de ningún intendente o intendenta, son los recursos de los pampeanos”.

