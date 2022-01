Verónica Moreno descarta su reelección en la UNLPam

Compartir esta noticia:











La vicerrectora en ejercicio del rectorado por el cargo de funcionario nacional de Oscar Alpa, anticipó que no quiere continuar en el cargo: “Lo tenemos que discutir, pero mi intención es no darle continuidad a mi lugar”, dijo.









La rectora de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Verónica Moreno, adelanto que ella no quiere la reelección pero sujetó su decisión al conjunto de la agrupación que la llevó a ese lugar.

El espacio “analiza volver a presentarse para poder darle continuidad al proceso”, pero Moreno daría un paso al costado.

“Lo tenemos que discutir pero mi intención es no darle continuidad a mi lugar. Creo que el proceso que inicié esta bien, pero también creo que las cosas tienen que tener un final y cuando una trabaja con muchas personas hay que darle la posibilidad a otro para que pueda continuar lo que se viene haciendo”, dijo a Infopico.

“Me he sentido muy bien entre mis pares universitarios, como vicerrectora me ocupaba de cuestiones menores, no es lo mismo sentarte a pensar políticas para UNLPam que hacerlo sobre políticas para la Nación”, reconoció.

Fuente: infopico

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios