Aseguran que en 15 años el IPAV “sólo” ejecutó “el 50 % de su presupuesto”

Un análisis de las cuentas de inversión arroja que en promedio, el 50 % del presupuesto asignado al ente encargado de construir viviendas no fue ejecutado. Así lo informó el diputado radical Marcos Cuelle.

El legislador provincial se preguntó por qué faltan viviendas en La Pampa y lo respondió en base al análisis de las cuentas de inversión, el resultado real de lo presupuestado en las distintas áreas del Gobierno.









“Según se desprende de la Cuenta de Inversión 2020 (última presentada), se observa que las inversiones de las distintas áreas del Estado Provincial fueron en promedio del 86,30% del presupuesto asignado, salvo el IPAV, que solo utilizó el 38,21% de su presupuesto”, dijo y aclaró que “es sabido que el presupuesto asignado al IPAV se utiliza para pagar sueldos del personal, la adquisición de bienes de consumo y servicios, la transferencia de fondos a terceros, la compra de bienes duraderos, y los trabajos públicos -como la realización de viviendas- entre otras obligaciones”.

“Ahora bien, si se desmenuzan estos gastos, se podrá observar que durante el 2020 cumplió con el pago de los sueldos al personal, adquirió bienes y servicios dentro de lo proyectado, e incluso transfirió fondos principalmente a municipios dentro del plan provincial ‘mi casa’, lo que “significaría que de ese paupérrimo 38% que utilizó el IPAV del presupuesto asignado, un escaso porcentaje se habría ejecutado dentro de los trabajos públicos vinculados a planes de viviendas y/o soluciones habitacionales. Algo diametralmente opuesto a la decisión política inicial cuando se sancionó la ley de presupuesto, donde la obra pública dentro del IPAV tenía un impacto del 60%, y de casi el 86% si se le suma las transferencias del plan provincial ‘mi casa’, por el cual los municipios construyen viviendas”, resaltó el radical Marcos Cuelle

“Pero esta conducta de no utilizar los recursos asignados no se circunscribe al año 2020, ya que, salvo honrosas excepciones, ha sido una constante dentro de la utilización del presupuesto asignado al IPAV. Esta afirmación surge del análisis de las distintas rendiciones anuales, reflejadas en las cuentas de inversión que ha presentado el Ejecutivo Provincial durante un período de quince (15) años”, escirbió y lo acompañó con el gráfico que se ve a continuación.

“En términos generales, durante el período 2006-2020 solamente dos años son llamativos, donde se puede observar una alta utilización del presupuesto. Pero si se observa la serie, podrá deducirse que solamente son siete (7) los años que la utilización del presupuesto superó el 50%”, agrega e invita a ver el gráfico 2.

“Formular el presupuesto de un área tan sensible, en cumplimiento de un derecho constitucional como lo es la vivienda digna, no acepta improvisaciones ni incertidumbres descontroladas; inflar el financiamiento no es una opción, y confiamos en que esto no ha ocurrido (ni va a ocurrir) en los sucesivos presupuestos del IPAV”, destacó.

“Dicho lo anterior, la falta de utilización de los fondos asignado por ley de presupuesto al IPAV podría culparse a los diferentes gobiernos nacionales (2006-2020) diciendo que ‘pagaron sin voluntad política, tarde y mal los convenios firmados’, o simplemente advertir que la decisión política del gobierno provincial habría sido la de ‘no utilizar’ los fondos que se habían asignado al IPAV, principalmente para la construcción de viviendas”, indicó.

“Lo antes dicho arroja como dato distintivo: durante el lapso de quince (15) años, el IPAV solo utilizó ‘en promedio’ poco más del 50 % del presupuesto asignado”, finalizó Marcos Cuelle.

