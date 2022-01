“Si venimos consumiendo de esta manera no vamos a tener inconvenientes de agua”

Compartir esta noticia:











Gabriel Sarricouet pidió a la comunidad extremar los cuidados en el agua potable. Una familia promedio consume 1.000 litros por día. “El consumo está en ascenso y por eso pedimos colaboración a vecinos y vecinas”, agregó.

El director de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, Gabriel Sarricouet afirmó que el consumo promedio de agua por habitante oscila entre 250 y 270 litros por día y recalcó la necesidad de cuidar el líquido vital, sobre todo en la época estival y de altas temperaturas.

Si se piensa que en una vivienda viven al menos cuatro personas, el consumo se eleva a 1.000 litros diarios. “Lo ideal es bajarlo y evitar algunos consumos”, dijo Sarricouet, recordando que hay que evitar lavados de veredas, lavado de autos, riego con agua potable, llenado de piletas, y todo derroche innecesario, para agregar que en los últimos días se consumió en Santa Rosa entre 3.000 y 4.600 metros cúbicos de agua.

“Vamos en ascenso y esto fue lo que despertó las alertas. Estamos superando la producción, en un consumo por encima de lo que podemos producir. Por eso, esta secuencia de días de calor que se vienen, pueden generar problemas y por eso fue el alerta”, manifestó en declaraciones a periodistas de FM Radio Noticias, en referencia a la comunicación de la municipalidad para cuidar el consumo de agua. “Por eso, colaboremos vecinos y vecinas, tomar conciencia para no usar mal el agua, que nos puede afectar a todos”, agregó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Cabe aclarar que no estamos ante la posibilidad hoy de que falte el agua. Solo estamos alertando a la gente para tomar conciencia. Hoy la producción de agua es similar a la capacidad de entrega y si venimos consumiendo de esta manera, no vamos a tener inconvenientes. Esto quiere decir que tenemos buena capacidad de reserva, la producción es buena y no hay inconvenientes con los acueductos, no va a faltar el agua si esto sigue igual”, recalcó.

“Pero se vienen cuatro o cinco jornadas de temperaturas altas, donde deberíamos, entre todos, no generar consumos innecesarios para que sigamos en las mismas condiciones y eso es lo que estamos pidiendo. Para que falte el agua, debería pasar algo extraordinario, que se rompa algo y ahí se generan otros protocolos. Pero no estamos en esa situación”, dijo Sarricouet.

“Si se corta la luz, tenemos reservas que siguen funcionando igual. Si esto sucede, nos saca de servicios algunos pozos del Acueducto de Anguil, pero sigue produciendo el Acueducto del Río Colorado, con lo cual no genera un inconveniente muy grande”, dijo Gabriel Sarricouet.

Consultado sobre cuánta agua entrega el acueducto, Sarricouet dijo que son 900 metros cúbicos por hora y las perforaciones otros 600 metros. “Esa es la capacidad de producción permanente que tenemos. Tenemos cisternas de 5.000 metros cúbicos, tres, que nos sirven de backup. Con los consumos actuales, las cisternas se mantienen estables”.

“Los horarios de pico de consumo, son al mediodía, cuando llegamos de trabajar y a la tarde, de 20 a 24 horas, son los horarios de mayor consumo”, detalló.

El director de Saneamiento aclaró que la mayoría de santarroseños y santarroseñas cuentan con agua medida y pagan en función de su consumo. “Las mediciones son bimestrales”.

En referencia al llenado de piletas con agua potable, Sarricouet recordó que “un alto porcentaje de piletas está en zona de quintas y todos los lotes cuentan con perforación declarada, cuando se presenta el plano en Obras Sanitarias o la municipalidad. Puede pasar que se llenen con agua potable, en el radio céntrico. Este llenado es posible saber cuando se evalúan los medidores”.

En este sentido, señaló que “nosotros sugerimos que no usemos el agua potable para usos no adecuados y la pileta es uno, más allá de que el consumidor lo pueda pagar”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios