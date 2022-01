China construyó un “sol artificial” de un billón de dólares y que supera las temperaturas de una estrella

Compartir esta noticia:











Esta semana, China puso en funcionamiento su más reciente creación: un “sol artificial” que costó un billón de dólares . Según las cifras registradas, logró temperaturas cinco veces más altas que las del sol durante 17 minutos y de esa manera estableció un nuevo récord mundial.

El nombre real de la máquina es EAST y es un reactor de fusión nuclear. Según indicaron sus creadores en China, este “sol artificial” de un billón de dólares alcanzó la temperatura de 70 millones de grados celsius durante un segundo, siendo así la temperatura más alta registrada por una máquina creada por el hombre a lo largo de la historia.

“Las operaciones que realizamos recientemente se lograron en base a un sólido trabajo científico que permitió construir este reactor de fusión nuclear”, indicó Gong Xianzu, un investigador de la Academia China de Ciencias que lidera el equipo a cargo del “sol artificial”.

Por otro lado, explicó que el proceso a nivel atómico que se realiza en el reactor es similar al que se lleva a cabo en las estrellas. “Esto libera una enorme cantidad de energía sin producir ningún tipo de gas de efecto invernadero o desperdicio nuclear. Por lo que podríamos estar frente a una nueva fuente de energía para toda la humanidad”, señaló el científico.

De todas formas, el logro no significa que el reactor esté listo para utilizar y que todo el planeta podrá usar esa energía. Replicar lo que ocurre dentro de una estrella no es tarea sencilla. Sobre todo porque el proceso genera turbulencias y un calor tan extremo que no todos los materiales pueden contenerlo. Explosiones e incendios son solo algunos de los riesgos posibles y por ese motivo los avances son lentos. De hecho, ya en 1958 varios científicos intentaron hacerlo pero sin éxito.

