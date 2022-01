Con la lluvia llegó el alivio

Compartir esta noticia:











Minutos antes de las 17 horas comenzó a llover en Santa Rosa y cedió el calor agobiante de la última semana. A esa hora el termómetro ya marcaba 27 ° C en la capital pampeana.









Para el resto del día se esperan tormentas aisladas y descenso de la temperatura.

Para este domingo 16 se pronostica una mínima de 20° C y una máxima de 32° C, con tormentas aisladas durante la madrugada y un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El lunes la mínima pronosticada es de 26 ° C y la máxima de 25 °C, iniciando una semana con temperaturas entre los 11° C y 25° C.

