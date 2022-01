Piden regular el precio de los test de detección de Covid-19

Compartir esta noticia:











El diputado nacional del Frente de Todos por Salta, Lucas Godoy, solicitó este viernes que se establezcan precios de referencia para regular el valor en el mercado de los test de detección de coronavirus con el objeto de que sean accesibles a toda la población.

«Estas pruebas son fundamentales para conocer el diagnóstico, decidir aislamientos preventivos y evitar nuevos contagios», destacó el diputado en el proyecto, presentado junto al Partido Igualar, cuya secretaria general es la dirigente Carmela Moreau.

A través del texto, el diputado pidió al Ministerio de Salud que por medio de la Secretaría de Comercio Interior se «establezcan los precios de referencia de los Test PCR para SARS-CoV-2 y los autotest de venta libre en farmacias».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En un comunicado de prensa, los dirigentes sostuvieron que «cuando lo que está en juego es la salud no puede haber margen para especulaciones».

«Debemos estar protegidos ante las conductas abusivas del mercado frente a un bien escaso», remarcaron.

Asimismo, confiaron en que el Estado «asuma un rol protagónico para evitar excesos y prácticas desleales y que, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio, se garantice que este recurso sea económicamente accesible para la mayoría».

En sus fundamentos, el proyecto hace referencia a que días atrás la Anmat autorizó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.

Dicha medida busca «descomprimir la concurrencia a los centros de testeo», ante el aumento de casos de COVID en las ultimas semanas.

Según el proyecto, el objeto de la iniciativa es que «estas herramientas de autocuidado en contexto de pandemia, sean accesibles para toda la población».

Cabe recordar que mediante un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina informó que ya se aprobaron cinco autotest son con base en la detección del virus SARS-CoV-2 y son provenientes de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group, Wiener y Jayor .

Estos laboratorios tendrán la exclusividad de las ventas en farmacias. Además, se informó que “el resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas”.

“Los productos aprobados son: Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing”, tal como informó el comunicado del Ministerio de Salud.

Y las pruebas deberán ser tomadas como “orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos con base en las instrucciones de los fabricantes”.

La medida se tomó en base a “la documentación presentada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo Federal de Salud (COFESA) y de la solicitud del sector privado de poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la pandemia”.

Cómo debe realizarse el autotest

Según lo explicitado por el Ministerio de Salud, “en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante”.

Por tanto, se le pide a los usuarios que la muestra se tome de “forma correcta y que de inmediato se efectúe la prueba para evitar resultados erróneos”.

“Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección”, esta fue una de las aclaraciones realizadas por el Ministerio de Salud.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios