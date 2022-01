Trabajo recibe a ATE por el descuento de presentismo a personal con coronavirus

Compartir esta noticia:











La Secretaría de Trabajo de La Pampa recibirá este lunes a la Asociación de Trabajadores del Estado para tratar la finalización de la llamada “cobertura covid” que venció el 31 de diciembre pasado con la pérdida de vigencia de un decreto del Gobierno Nacional.

Este fin de semana la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno de La Pampa descuente el presentismo a las y los trabajadores de la Administración Pública que tienen coronavirus o son contactos estrechos.









Preocupa lo que le pueda ocurrir a un sector de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública no alcanzados por los Decretos Nacionales en la lucha contra el coronavirus.

Según explicó Rechimont, ya se iniciaron reclamos a la Secretaría de Trabajo para que este grupo sea incluidos como parte del personal esencial en la lucha contra la pandemia y desde el organismo provincial los convocaron para este lunes, aunque aclararon que no se trata de una decisión provincial.

La medida afecta a trabajadores y trabajadoras de las áreas de Contaduría, Administración, Recursos Humanos, Comunicación y Defensa Civil, entre otras áreas.

Rechimont detalló que según las nuevas disposiciones, “las cargas para trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública de la Provincia se van a hacer a través del sistema por carpeta médica, para aquellos que contraigan COVID positivo o tengan que cumplir con el aislamiento correspondiente”, dijo.

“Con anterioridad, el Decreto Nacional, con validez hasta el 31 de diciembre del 2021, cubría a todos aquellos trabajadores que eran necesarios que cumplieran funciones en la pandemia. Con este nuevo decreto, que extendió la pandemia hasta el 2022, no se modificó a todos estos trabajadores y trabajadoras, y por consiguiente, los trabajadores que no dependan de Salud o de la Fuerza de Seguridad, tienen que cargar en el sistema sus partes diarios con Carpeta Médica”, explicó la secretaria general de ATE.

“Lo que sucede con esto es que los trabajadores y trabajadoras que están activamente trabajando en contexto de pandemia, al tener coronavirus positivo o cumplir con el aislamiento, van a sufrir descuentos en el presentismo y no van a cobrar el porcentual de horas extras”, advirtió Rechimont.

“A esto no lo confirmaron de Gobierno, pero tampoco nos han dado una respuesta. El jueves nos comunicamos con la ART, que confirmó ambos decretos y que no hay modificación de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y por eso, estamos solicitando que el gobierno provincial arbitre las medidas necesarias para que estos trabajadores y trabajadoras que cumplen sus funciones en Defensa Civil, Canal 3 y en el resto de las reparticiones de las provincia, que no dependen de los Ministerios cubiertos por el Decreto, no sufran descuentos, que se contradice con el Decreto Nacional que fija que estamos en pandemia hasta diciembre de 2022” afirmó.

Rechimont afirmó que el viernes se comunicó con el Secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá y se comprometió a interceder en este reclamo. “Se trata de trabajadores que también ponen el cuerpo y sostienen medios de comunicación o en el caso de Defensa Civil, están en tarea de temporada alta, sobre incendios. Y hay lugares en la Administración Pública, como Contaduría, Recursos Humanos o Administración, donde es necesario que los trabajadores sigan en funciones y previendo que en la provincia no está reglamentado el teletrabajo, esto hace que compañeros y compañeras queden sin resguardo en sus derechos, al pasar Carpeta Médica y perder el presentismo, por haber contraído COVID”, cerró Rechimont.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios