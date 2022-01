“Yo no quiero esperar 20 años para ver la condena a Macri”

Compartir esta noticia:











La presidenta de la Asociación recordó que quienes forman la coalición Juntos por el cambio, o Cambiemos son los macristas y los radicales, “los democráticos radicales” –ironizó-. “Sé que hay algunos radicales honestos, grupos con mucha fuerza como Los Irrompibles que de alguna manera hacen que uno no se sienta tan mal por tener un padre radical, como es mi caso, pero lo cierto es que se aliaron con nazis. Y los macristas no se volvieron nazis ahora, cuando convocaron a los radicales para integrar la coalición ya lo eran. Nazis porque emplearon la teoría de Joseph Goebbels ‘miente, miente, que algo queda’. Esa fue la base del macrismo: mentir, mentir, y mentir”. En ese sentido, agregó que “los radicales no han dicho una sola palabra sobre si están disgustados por todo lo que ha hecho Macri empezando por la deuda, no sé si les tocó algún mango porque son tan pelotudos que son capaces de votarlo, y dejar que Macri haga lo que quiera. Recordemos que Macri encarceló a Milagro Sala. Hace 6 años que está presa, y no sabemos la razón. Persiguió, estafó y mintió para detener a Cristina Fernández ¡Lo que le ha hecho a Cristina no tiene nombre! Aplicando la teoría de Goebbels ganaron las elecciones. Alguna gente le creyó y no era nazi, creyó que iba a venir algo mejor. ¿Mejor que Cristina y Néstor? ¡Qué mal que pensaron! ¡Cuánto daño nos hizo!”.









La referente insistió en que no debemos olvidar todo lo que ocurrió durante la gestión de Macri, y enumeró: el caso del Plan Qunita, la degradación del Ministerio de Salud a secretaria, las vacunas contra el sarampión vencidas en un galpón, la persecución y el ataque a dirigentes sociales y políticos. “Ellos se sintieron tan poderosos, tan soberbios que pensaron que nunca se les iba a encontrar lo que habían hecho, pero no saben que ningún crimen es perfecto. Siempre algo aparece, y tenemos que darle las gracias a Cristina Caamaño, interventora en la AFI, que hizo esta denuncia maravillosa, que nos ayuda un montón, nos ayuda a creer que tenemos funcionarios que valen la pena. Me pregunto si vamos a conseguir condenar a Macri por todo lo que hizo. Yo no quiero esperar 20 años para ver que esto suceda.”

La referente social también alertó sobre quién es Macri. “Macri es Clarín, La Nación, Vicentín, ‘el campo’, todos esos que no permiten que podamos comprar ½ kg de carne. Cuando llegó Macri las Madres dijimos lo que había que decir, nos quedamos 24 horas para que no pasara ni a la ida ni a la vuelta por la Plaza de Mayo cuando asumió como presidente, porque sabíamos lo qué era, lo conocíamos de antes, no solo nosotras, mucha gente también, pero algunos miraron para otro lado porque les dio plata, compró muchas cabezas, muchas cabezas”.

En otra parte de su discurso, Hebe relató algo que le escucho comentar a una maestra. Esta dijo que en su escuela, una de sus compañeras, partidaria del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, propuso que ante la falta de viandas los chicos definan quién come y quién no a través de un juego. También había propuesto que se defina en una especie de orden de llegada. “La maestra lo contaba con mucho dolor –refirió Hebe-. Larreta no envía la cantidad de raciones que se necesitan para todos los chicos y en vez de reclamar se le ocurren todas esas estupideces. Por eso, no me extraña lo que dijo la burra de la Ministra de Educación, Soledad Acuña. Esa mujer nunca piso un barrio, no sabe la maravilla que hay en los barrios. Ella va a Puerto Madero que está todo oculto, ahí se maman, se drogan, se pegan, violan, pero claro como están en Puerto Madero, y es la clase más alta, no pasa nada”.

Por último, Hebe de Bonafini llamó a marchar el próximo 1 de febrero frente a la Corte Suprema de Justicia. Consideró que la movilización convocada por un sector muy amplio “es muy necesaria, no queremos cortarle la cabeza a los ministros, no, queremos saber, por ejemplo, dónde están los fondos que tienen en dólares. Es plata del pueblo y se puede usar para hacer escuelas, hospitales, para pagarle más al personal de salud. Ya hago la propuesta: Saquémosle la plata a la CSJ y repartámosla entre todos los trabajadores, y trabajadoras de salud: los médicos, las enfermeras, las técnicas, los camilleros, las mucamas, los bioquímicos”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios