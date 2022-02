Autorizan a Richmond a comerciar vacunas Sputnik V en nombre del Fondo Ruso

Compartir esta noticia:











La ANMAT autorizó al laboratorio Richmond como comercializador del suero. Así lo anunció la ministra de salud, Carla Vizzotti. El país recibirá igualmente los 9.5 millones de dosis del contrato vigente con el Fondo Ruso de Inversión.









La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el registro del laboratorio Richmond, que produce Sputnik V en el país desde agosto de 2021, para poder «comercializar las vacunas» en nombre del Fondo Ruso de Inversión Directa.

«Ese es un anuncio muy importante en relación a la posibilidad de Argentina de ser parte de la cadena de producción pero no solamente para abastecimiento interno sino también para poder exportar», afirmó Vizzotti, en rueda de prensa en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, tras reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Vizzotti realizó la semana pasada un viaje a Moscú donde se entrevistó con el director del Instituto Gamaleya, Alexander Ginstburg. En el Gamaleya fue donde se desarrolló la Sputnik V. Allí, además de analizar diferentes aspectos de la pandemia de Covid 19, Argentina reafirmó el compromiso de seguir colaborando para proveer a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los datos de efectividad y seguridad con los que cuenta Argentina con el objetivo de ampliar la información para el proceso de evaluación de la vacuna Sputnik V para la incorporación en la lista para la autorización de uso de emergencia con toda la información. Se estima que la Federación Rusa completará el envío de la información a fin de este mes y se programaría la visita final por parte de la OMS durante el mes de febrero.

Primera reunión en Moscú 🇦🇷🤝🇷🇺 El profesor Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya, y su equipo compartieron los avances en la investigación y desarrollo de Sputnik intranasal, vacunas de variantes combinadas y vacunación de adolescentes. pic.twitter.com/cESXa2O1PU — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) January 26, 2022

La ministra también se encontró en la capital de Rusia con representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa (RIDF) para definir la provisión de vacunas, según el contrato vigente que un un principio en noviembre de 2020 establecía la compra de 20 millones de dosis y que luego se amplió a otros 10 millones. Allí se empezó a analizar, que por cuestiones de logística, era importante fortalecer la función del laboratorio Richmond.

“La Federación Rusa no es que no está mandando vacunas porque no quiere sino que nosotros tenemos stock y estamos recibiendo suficiente cantidad. Por eso Argentina le ha pedido que no nos envíen”, explicó la funcionaria.

Acerca del arribo de más vacunas, Vizzotti confirmó que resta la entrega de 1.100.000 dosis de Astrazeneca que pertenecen al mecanismo solidario Covax y que se realizó una enmienda al contrato suscripto con Pfizer para que “entre febrero y marzo podamos tener 1,4 millones de dosis” para destinarlos a la vacunación pediátrica. En el caso de Pfizer el medicamento podrá ser aplicado en niños de entre 5 y 11 años.

En paralelo, en relación a la tercera ola de coronavirus en el país, la titular de la cartera de Salud informó que «se está viendo un descenso sostenido del número de casos».

«Es la tercera semana, la semana anterior no, la otra dejó de aumentar y ya la siguiente empezó a bajar y vemos esa tendencia en todos los grandes aglomerados urbanos», explicó la titular de la cartera de Salud.

