Portezuelo del Viento: Suarez pidió audiencia con el Presidente

Compartir esta noticia:











De acuerdo a los medios mendocinos, Rodolfo Suarez aseguró que no avanzará con la construcción de la cuestionada represa sin el laudo del Presidente de la Nación.









El gobernador mendocino, Rodolfo Suarez, solicitó una audiencia con el presidente Alberto Fernández por la obra de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

«Necesitamos el apoyo del gobierno nacional, que no haya ningún tipo de duda de que esa obra se puede hacer», dijo el mandatario mendocino en referencia al laudo que debe dar el Presidente.

Pero Mendoza no inició el trámite del laudo por la negativa que encontró por parte de La Pampa, Neuquén, Río Negro, y Buenos Aires, a la construcción de la megaobra, para la que en 2020 habían solicitado un estudio de impacto ambiental.

Sin embargo, el gobernador mendocino niega que esto sea así. “No es cierto que no lo solicitamos. Está en el acta 73, cuando pedí el laudo al presidente porque no estábamos de acuerdo con la postura de las restantes provincias del Coirco. No falta ningún acto por hacer y el presidente debe laudar. Llevamos toda la documentación, que ya estaba, pero la llevamos nuevamente, alertando que habían desarchivado el expediente donde el ex presidente Macri había laudado y había habilitado la obra. Las cuatro provincias votaron que debía hacerse un nuevo estudio de impacto ambiental y dijimos que no”, declaró.

Macri laudó a favor de Mendoza para la construcción de la represa en 2018, pero a poco de asumir en 2020, el presidente Alberto Fernández revocó ese voto y convocó a resolver el diferendo en el COIRCO.

Los medios mendocinos resaltan que la ejecución de la obra Portezuelo del Viento se mantuvo en la agenda del Gobierno provincial a pesar de que el proyecto sigue generando dudas debido al riesgo de objeciones por parte del resto de las provincias que integran el COIRCO. Por esa razón, el gobernador requiere de una respuesta urgente por parte de Alberto Fernández que le permita tener certezas sobre la adjudicación de la obra.

Desde el ministerio de Gobierno de esa provincia aclararon que los plazos están dados en los tiempos de la adjudicación y que el proceso de licitación sigue en marcha con los equipos técnicos trabajando pero la falta de resolución por parte del gobierno nacional sigue dilatando el procedimiento.

«A la nación se le vencieron los 30 días para contestar. Ellos tienen que dar una respuesta ya que el procedimiento está establecido de esa forma», expresó el ministro de Gobierno de Mendoza, Victor Ibáñez y destacó: «La prioridad de nuestro gobierno es definir Portezuelo del Viento y si el laudo da certezas vamos a avanzar en ese sentido», concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios