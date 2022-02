Este domingo seguí los partidos de primera, minuto a minuto en Plan B

Compartir esta noticia:











Plan B Noticias incorpora la posibilidad de seguir los partidos de la Copa de la Liga Profesional, Copa Argentina y el Nacional, minuto a minuto. Además, el acceso a todas las estadísticas. Pasen y vean.









Plan B Noticias suma a su tarea periodística el servicio deportivo que permite seguir minuto a minuto las instancias de un partido de fútbol y de seguir las estadísticas de cada torneo.

Con el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Futbol, este domingo podes seguir las instancias de Racing vs Gimnasia; Platense vs Talleres; y Boca vs Colón.

Este año vuelven los promedios pero no habrá descenso en la Copa de la Liga Profesional del primer semestre. Sin embargo, los puntajes se computarán para el descenso a finales de 2022.

Toda la Primera Fecha

Así está cada equipo en la tabla del descenso

Aquí, cómo están las posiciones:

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios