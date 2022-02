Busca recuperar a su hijo: “Se comprometieron que este jueves nos van a juntar”

Compartir esta noticia:











Este lunes una mujer denunció que tras una discusión con su hija que es mayor de edad, le sacaron a su hijo de 17 años. Eso ocurrió cuando acudió a hacer la denuncia en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia UR-I de Santa Rosa.









Paola Sayago contó este lunes mientras compraba un electrodoméstico la llamó su hijo porque su hermana la quería sacar del colegio: “me dijo que vaya y que se iba a esconder en el baño”.

Tras una discusión entre la madre y la hermana que es militar: “Llega la policía de género y me dicen que tengo que ir hacer la denuncia, me subo y estuve una hora y media en la oficina con mi hijo. Yo escuchaba que a ella le tomaban la denuncia y a mí nunca”, dijo.

“Después viene una asistente social y me pide hablar mi hijo con su hermana, le digo que no, porque escucho todas las pavadas que está diciendo, además ella me agrede y hay testigos”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“La asistente social vine y me lleva al hijo diciendo que le van a hacer una entrevista técnica. Pasaron dos horas, se me acercó una agente y me dice que me vaya y otra me dice que me busque a un abogado porque dijeron del equipo técnico que el nene se queda acá”.









El periodista Daniel Lucchelli le consultó que ¿si hay algún problema con su hijo para que ella lo quiera sacar del seno materno?: “No los hay, siempre hay problemas de agresión de parte de mi hija conmigo que me amenazó la semana pasada de sacarme al niño”

-¿Habló con el director de niñez, Rodrigo Loftvall?

-Me dijeron que Loftvall está de vacaciones y supuestamente el equipo técnico de género comunicó que hicieron una presencia en mi casa donde había un menor desbordado y por eso se lo llevaron, cuando es mentira yo no estaba en mi casa y el problema fue en la escuela donde mi hija agredió, yo no puedo estar en dos lados a la vez, tengo testigos, hay cámaras.

Señaló que ayer vio a su hijo “iba caminando de la mano con el padre, nunca se ha hecho cargo. Mi hijo se abrazó a mí y no quería que lo sacarán del lado mío”.

Destacó que después de eso y no poder estar con su hijo se fue a la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, donde no obtuvo una respuesta favorable

Precisó que hoy se entrevistó con Juan Pablo Fasce subsecretario de Derechos Humanos y con Juan Pablo Meaca, Defensor de Niños Niñas y Adolescentes: “Meaca se comprometió que mañana nos van a juntar para ver por el bien de mi hijo, me señaló que no veía nada malo y que lo podía recuperar, pero hay que hacer hablar al menor para saber lo que pasa”.

