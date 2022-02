Definición histórica: Hoy se conocerá el primer campeón del fútbol femenino del Torneo Provincial

Compartir esta noticia:











Este domingo desde las 17 horas en la cancha del Polideportivo Don Ceferino Huarte, se disputará el partido de vuelta de la final entre el local, Carro Quemado y All Boys.

En el partido de ida, empataron 1 a 1, y si hoy vuelven a igualar habrá penales.

El encuentro tendrá de árbitro a Gerardo Blackall y será televisada por Canal 3.









Se esperan algunos cambios del partido del sábado pasado. En el local, ingresaría de titular Romina Díaz, exjugadora de Independiente de Avellaneda. Mientras que en All Boys, no contará con Aldana Toledo, suspendida, pero vuelven Agustina Maldonado y Camila Rojas, que no pudieron jugar la semana pasada.

Quién gane hoy será el primer campeón del Torneo Provincial.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios