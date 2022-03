Scaloni: “El tiempo de preparación para Qatar es ridículo”

Compartir esta noticia:











De cara a la última doble fecha por Eliminatorias, el entrenador albiceleste habló al aterrizar en Ezeiza y no dejó tema sin tocar. No descartó a Di María, el fallo del partido con Brasil, los juveniles y más.









Lionel Scaloni estuvo en España y aterrizó esta mañana en Argentina, luego de observar el partido Real Madrid – PSG y habló de todo: el partido con Brasil pendiente y el fallo, Venezuela y el partido en la Bombonera, la posible convocatoria de Di María más allá de su lesión, los posibles amistosos contra rivales europeos y hasta los entrenamientos en aquel continente, de cara a la doble fecha de Eliminatorias para Qatar 2022.

Sobre el fallo de FIFA en relación al partido con Brasil, el DT expresó: «Lo más raro de todo esto es la sanción a los jugadores. Llevo varios partidos sin poder contar con Romero. Si sigo así, va a llegar al Mundial con un par de partidos nada más, lo hemos visto muy poco. Lo Celso lo mismo. Me parece totalmente injusto, espero que se pueda revertir la situación. En eso tenemos que trabajar. La AFA apeló pidiendo el porqué del fallo, ya veremos la respuesta. Nosotros los pusimos en la lista, esperemos contar con ellos», y agregó: «Va a ser muy extraño jugar ese partido después de que las Eliminatorias están casi terminadas. Si hay que jugarlo, no va a quedar otra. Creo que es un partido que ni a Argentina ni a Brasil le conviene, pero si hay que jugarlo se jugará».

Se especula con algunos amistosos previos a Qatar contra selecciones europeas, y sobre este tema, Scaloni remarcó que es su deseo, pero no es sencillo de lograr: «Hay muchas selecciones que todavía se están jugando la clasificación. En marzo se decidirán y a partir de ahí tendremos las cosas más claras. Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. En eso estamos trabajando, pero también las demás selecciones están esperando la clasificación para después poder armar los amistosos, que son pocos y este año el tiempo de preparación al Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba».

Sobre posibles entrenamientos en Europa durante alguna fecha FIFA, esgrimió: «Nunca sabés si es bueno o malo. Los jugadores vienen de un año de carga de partidos, las vacaciones son sagradas y tiene que ser así. Tampoco es un capricho que porque no tenemos tiempo vamos a ponernos a entrenar, cuando quizá les estamos haciendo un daño. Sí es verdad que la fecha de junio podríamos utilizarla si no llegáramos a conseguir otras selecciones para jugar. Podríamos juntarnos después del partido con Italia y entrenar, pero no cortarles las vacaciones».

Por último, prefirió evitar una polémica en relación a la elección de La Bombonera como sede del partido ante Venezuela, ante la salida del Monumental por obras: «Es bienvenido el estadio de Boca. Sé que los cancheros del predio de Ezeiza como de Boca están trabajando para que el campo de juego esté como debe estar».

Fuente: DobleAmarilla

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios