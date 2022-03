Brutal ataque de tres perros a una gata

Compartir esta noticia:











Un vecino de Ingeniero Luiggi publicó un video que muestra desde su vivienda a tres perros sueltos muy agresivos que le mataron a su gata: “tranquilamente pueden atacar a una persona, aún los sigo buscando por nunca apareció el dueño irresponsables”.

Tras el brutal hecho acontecido en Realicó, donde falleció una mujer de 87 años que este viernes fue atacada por un perro dentro de su domicilio, un vecino de la localidad de Ingeniero Luiggi dio a conocer un video donde se puede ver como tres perros matan a una gata.









Los tres perros le ladraban a una perra y una gata que estaban en una casa y que no eran agresivos. En un momento uno de los perros ingresa saltando una pared, y ataca al felino, lo cual lo hace huir hacia donde están los otros perros y lo terminan matando.

Alberto le contó a Plan B que el hecho ocurrió el 2 de marzo. Fue a la comisaria esa misma noche para hacer una exposición. Todavía la policía no ha encontrado a los dueños de los perros.

Además, dijo que en ese momento en la comisaría había otra persona de un campo cercano que le habían matado dos o tres novillos y que eran mordeduras de perro.

La gata tenía unos gatitos que ahora son criadas junto a la perra.

Desde Plan B decidimos no publicar el video, por lo brutal del ataque, sólo colocamos la imagen de los perros que terminaron matando a la gata.

A través de las redes, Alberto escribió lo siguiente:

Esta vez le tocó a mi gatita que siempre estaba con mi perra (la de adentro) pero estos perros tranquilamente pueden atacar a una persona.. aún los sigo buscando por nunca apareció el dueño IRRESPONSABLE que los larga de noche para «matar» ya que no los debe alimentar y ellos están entrenados para eso, a mí me denunciaron porque mi perra (la que está encerrada) ES PELIGROSA …( en el video se puede ver lo peligrosa que es ella ).

Pido al pueblo entero y también al dueño de estos perros que por favor haga algo para esto no suceda con una persona ni con otro animal .. El que los conozca denuncie o me lo informe a mí que yo me encargaré de lo que tenga que pasar, estamos a tiempo no esperemos que pase lo que le pasó a la mamá de mi amigo en Realicó”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios