Cierran las exportaciones de harina y aceites de soja: “Siguen aplicando recetas del fracaso”

El senador nacional, Daniel Kroneberger, criticó al Gobierno Nacional tras cerrar “hasta nuevo aviso” el registro de las ventas al exterior de harina y aceites de soja: “en lugar de potenciar nuestras fortalezas, las está asfixiando y dejando sin aire”, dijo el legislador.

El Gobierno nacional tomó la decisión de cerrar “hasta nuevo aviso” el registro de las ventas al exterior de harina y aceites de soja. El precio de los alimentos, tanto a nivel local como internacional, creció considerablemente en los últimos meses.









Frente a esto, Kroneberger sostuvo que “el Gobierno Nacional sigue aplicando recetas del fracaso. Ya las conocemos. No son nuevas. Las aplicó el kirchnerismo de manera recurrente. Evidentemente no saben hacer las cosas de otra manera que castigando ya no solo al sector productivo, sino motor que hace andar nuestro país, que es el campo”.

Comentó que “Para entender lo que está pasando y decirlo de manera simple, lo que sucede es que se cerraron las exportaciones y no se permite exportar, porque van a subir 2% las retenciones al aceite y a la harina de soja, siendo que Argentina es el principal exportador del mundo de aceite y harina. Al subir las retenciones, van a hacer que ese 2% se traslade directamente al productor. Cuando tenés un aumento de costos, los exportadores de harina y aceite no pueden subir el precio, entonces le bajan el precio a los productores”.

Manifestó que esta decisión es “desacertada, en el marco de los impuestos que se han inventado, con una inflación, un déficit y un gasto público que se fue por las nubes, afecta directamente a los que producen, que son los que generan empleo genuino en el país y que apuestan para que nuestra economía salga adelante, en beneficio de todos. El Gobierno Nacional está sin rumbo, perdido, aplicando decisiones muy dañinas. Y lo peor, es que es en un contexto con grandes oportunidades para la producción lo que están haciendo es asfixiar una vez más”.

Además indicó que “esta decisión del kirchnerismo se da en un contexto internacional en el que la guerra de Rusia con Ucrania hizo subir el precio de los commodites a nivel global. Al ser Argentina el primer exportador de harina y aceite se está generando un contexto global peor al generado por la propia guerra”.

El legislador pampeano precisó que “El Presidente sigue sin un plan a largo plazo. Sin saber lo que pasa en el campo: los productores están por cosechar la soja y en unos meses empiezan a sembrar el trigo. Entonces, estas decisiones erráticas dificultan lo que viene. ¿Qué viene? Se van a demorar las ventas de soja y se va a sembrar menos trigo. Estas son las consecuencias de las viejas recetas del Gobierno Nacional”.

Finalmente expresó que “Hace unos días leía un pequeño FODA que me compartieron productores Pampeanos campo. Básicamente lo que decía ese diagnóstico es que tenemos una oportunidad, que es el contexto internacional de los commodities. Que tenemos una fortaleza que es nuestro campo; pero que tenemos una debilidad que es el gasto público y el déficit. Y que, además, tenemos una amenaza, que es el gobierno nacional. Esto deja a las claras que en Argentina, el Gobierno Nacional hace todo al revés: en lugar de potenciar nuestras fortalezas, las está asfixiando y dejando sin aire”.

