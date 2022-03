“El oficialismo evidencia la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos”

Compartir esta noticia:











La concejala Fabiana Castañiera solicitó en labor parlamentaria que se diera tratamiento en la sesión al proyecto que ha presentado para la creación de una Comisión investigativa por los atrasos de las rendiciones mensuales y diarias del Departamento Ejecutivo al Cuerpo de Relatores, pero decidieron dilatarlo en el tiempo pasándolo a la comisión de Administrativa y Reglamentaciones, para “estudiar dicho proyecto”.









“No se entiende por qué la resistencia de los otros bloques políticos de cuanto antes investigar cuál fue el paradero de los fondos públicos. Si el oficialismo no tiene nada que ocultar, expresión que he hecho pública, no se entiende porque se negaron a aprobar el proyecto para que cuanto antes empiece a funcionar esta comisión”, sostuvo Castañiera. “Poca voluntad se ve desde el oficialismo de mostrar transparencia en su gestión”, añadió la edil de Comunidad Organizada.

En ese contexto, indicó que “no podemos permitir como representantes del pueblo que el Intendente haga uso y abuso de los fondos públicos, tomando la institución municipal como propiedad privada, manejándose con total impunidad y sin cumplir con las normativas, ni darle a la ciudadanía las explicaciones que corresponden”.

“No voy a ser cómplice ni encubridora de este tipo de maniobras, las cuentas deben ser siempre claras, y más aún, cuando de fondos públicos se trata, por eso insistiré en la comisión respectiva para que la misma se forme con participación de la ciudadanía”, concluyó Castañiera.

