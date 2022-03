Compartir esta noticia:











Se conformó la comisión de Legislación General para tratar el proyecto de Martín Balsa y Valeria Luján por el que se reconoce y garantiza el pleno ejercicio del derecho a la identidad biológica a toda aquella persona que presuma que su identidad ha sido suprimida, modificada o alterada; como así también facilitarle la búsqueda de información y recursos a madres cuyos hijos e hijas nacidos, hayan sido –por diversos medios- ilegalmente apropiados.









Para dar detalles de la iniciativa, concurrieron a la Legislatura, Juan Alduncin, quien busca su identidad biológica, y Pamela Guerra, fundadora de Buscadores de Origen, grupo que se dedica a la búsqueda de la identidad de las personas.

“Hace un año con una amiga formamos un grupo que se llama Buscadores de Origen. Llevamos 35 casos resueltos. Es importante diferenciar el adoptado del apropiado. El adoptado tiene una partida de nacimiento, en cambio el apropiado tiene una partida de nacimiento totalmente ilegal, por eso es mucho más complicada la búsqueda. Es ahí que nos damos cuenta lo importante que sería esta ley”, comentó ante las y los diputados presentes Pamela Guerra.

“Si esta ley existiera habría más gente con intenciones de buscar sus orígenes. Una de las cosas más importantes sería contar con una base de datos. También es fundamental tener un registro, y que exista un Banco de ADN. Saber la verdadera identidad biológica es un derecho, por eso esta ley es tan importante”, detalló Guerra.

Por su parte, Juan Alduncin contó su historia personal para explicar la importancia del proyecto de Ley en tratamiento. “Mis padres no podían tener hijos. Un médico amigo de ellos les dijo que cuando alguien no pudiera o no quisiera tener a su hijo, se lo iban a dar en adopción. Así llegué a la vida de mis padres. En el 2002 un amigo me reveló que había sido adoptado. En 2010 me enteré que mi fecha de nacimiento es el 5 de marzo, no el 30. Tengo la particularidad de tener dos partidas de nacimiento, una indica que nací el 3 de marzo y otra el 30 de marzo”, advirtió el piquense.

“Hace unos años empecé a buscar a través de Facebook y me enteré que en Pico entre 1972 y 1985-1986 hubo muchos casos de bebes apropiados antes, durante y después del gobierno militar. Por eso entendemos que es importante la ley. Entendemos que contempla la creación de un Banco de Datos Genético, que eso hoy por hoy nos ayudaría mucho”, cerró Alduncin.

Serán beneficiarias de esta Ley las personas que presumieren que su identidad ha sido suprimida, modificada o alterada, independientemente de su causa; las madres que buscan a sus hijos e hijas biológicas nacidas, apropiados ilegalmente, contra su voluntad, las personas adoptadas que no tuvieren conocimiento de quiénes son sus padres biológicos, sin importar fecha de nacimiento; e hijos, nietos y supuestos hermanos de personas cuya identidad hubiere sido suprimida, modificada o alterada.

A su vez, en el caso que se sancione el proyecto de Ley, el gobierno provincial y los municipios tendrán que facilitar el acceso gratuito a toda información vinculada con su identidad biológica, que conste en los diversos registros de organismos públicos o privados, provinciales y/o municipales; brindar medios y recursos necesarios –asesoramiento jurídico, acompañamiento psicológico- a todas las personas a quienes presumiblemente, se les haya suprimido, modificado o alterado su identidad biológica y que requieran de la realización de exámenes de ADN, sangre o cualquier otro tipo de examen o pericia.

“Detrás de la negación de un derecho humano, es posible identificar el autoritarismo de quién decide sobre la vida de otra persona, ya sea la familia o el mismo Estado, sin importar la trascendencia de los motivos que llevaron a tal acto de despojo. La reparación legal, aportada por la justicia en éstos casos, no alcanza para comprender la magnitud y consecuencias de los procesos psicológicos que obran al interior de una persona privada de su identidad biológica”, expresaron los autores en los fundamentos del proyecto.

Plenario Legislación Social, General y Hacienda y Presupuesto

En Plenario de Legislación Social, Legislación General y Hacienda y Presupuesto se emitió dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, al proyecto del gobierno provincial por el que se aprueba el Convenio Marco para la implementación del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables en la Jurisdicción Local de La Pampa.

Plenario Legislación General y Hacienda y Presupuesto

Se conformó el Plenario de comisiones de Legislación General y Hacienda y Presupuesto, con la presencia de la subsecretaria de Estadísticas y Censos, Laura Biasotti, para tratar dos proyectos del gobierno provincial, que fueron dictaminados favorablemente por unanimidad.

El primero es la iniciativa por la que se aprueba el Convenio Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y sus anexos, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del Ministerio de Economía de la Nación y la Subsecretaría de Estadísticas y Censos de la provincia de La Pampa. Y el segundo es el proyecto por el que se aprueba el Convenio Precensal 2021 y sus Anexos entre el INDEC y la Subsecretaría de Estadística y Censos de La Pampa.

Andrea Valderrama consultó cómo va la carga de datos del Censo 2022. “El censo digital va muy bien. Les pedimos a los intendentes que nos ayuden a informar a la gente. Al día lunes teníamos 10.000 viviendas que habían completado el censo digital. Con respecto a los censistas, trabajamos con la estructura docente. El maestro es el que va a censar. Se eligen 22 jefes departamentales y ellos elijen al resto”, explicó Biasotti

Por su parte, Sandra Fonseca comentó que las “personas con discapacidad tienen que tener derechos, y es discriminatorio que no haya información en los cuestionarios al respecto”. En primer lugar, la funcionaria aclaró que en su área no están “a cargo del armado del cuestionario, ya que de eso lo realiza el Indec”.

A su vez, ofreció una respuesta: “Si uno quiere abarcar todo, el Censo tendría 3 mil preguntas, por eso después se hacen preguntas puntuales que el Censo no abarca. Por ejemplo nos han planteado cuestiones personas con Parkinson, o hasta incluso la tenencia de mascotas, lo cual no está mal, pero para un Censo serían muchas preguntas”.

Fonseca respondió que distintas organizaciones han planteado que se han sentido discriminadas, y que el formulario se hubiera “salvado” solo con “cuatro preguntas”.

En otro orden de cosas, se sacó despacho favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, al proyecto por el que se transfiere a título gratuito un inmueble a favor del Colegio Médico de La Pampa.

Por último, se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa por la que se propicia la aceptación de la transferencia de dominio a título gratuito de inmuebles con destino al desarrollo de mejoras en los servicios educativos de la Escuela de Apoyo a la Inclusión N° 2.

