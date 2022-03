Bensusán, a favor del proyecto de pagar deuda externa con dinero fugado al exterior

Compartir esta noticia:











El senador nacional del justicialismo afirmó que no se trata de crear un nuevo impuesto, como plantea la oposición, sino de sancionar a quienes fugaron capitales y no tributaron en el país, de acuerdo a leyes argentinas.

El senador nacional del PJ, Daniel Bensusán, manifestó su apoyo al proyecto presentado en el Senado por el Frente de Todos que buscará pagar la deuda externa con dinero fugado al exterior.

En declaraciones radiales, Bensusán recordó el origen de la deuda de 45.000 millones de dólares tomada por la gestión de Cambiemos. “Fue reconocido por el ex presidente Macri y por el informe posterior del FMI, cuando reconoce el error en el otorgamiento del préstamos, que fue para la fuga de capitales”.

“En el gobierno de Macri liberaron el control de cambios justo hasta la fecha del último desembolso que hizo el FMI”, recordó el senador nacional por el justicialismo. “Queda más que claro que los fondos del Fondo Monetario Internacional no fueron a infraestructura, no fueron a salud, las rutas, escuelas, no fue a las provincias y sí a los grandes capitales que se fugaron”, dijo el senador a periodistas de FM Radio Noticias.

“Y a quienes dicen hoy que es la creación de un nuevo impuesto, no es un nuevo impuesto, es decirle a grandes capitales que deberían estar tributando en Argentina, por fondos, bienes muebles o inmuebles, por divisas que tienen en el exterior y que generaron con empresas en Argentina, que tienen que pagar un impuesto. No se crea un impuesto, es una sanción al evasor: se va a ir a buscar a quienes son los que fugaron capitales y no están tributando en Argentina para que paguen”, dijo Bensusán.

Para Bensusán, no puede haber argumentos en contra de este proyecto de ley. “Se trata de empresarios, empresas, personas físicas, personas jurídicas, que no pagaron lo que tienen que pagar y fugaron sus capitales”.

“Ahora (de parte de la oposición), vienen un montón de chicanas. Su muletilla es que se comprometieron con su electorado a no crear nuevos impuestos y por eso no votaron la modificación de Bienes Personales el año pasado y van a tratar de enmascarar este proyecto, diciendo que es un nuevo impuesto. Pero reitero: esto no es un nuevo impuesto, es si se quiere, más una sanción a quien fugó capitales y no tributó lo que debería tributar en Argentina, de acuerdo a las leyes” cerró Bensusán.

