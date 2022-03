Pedehontaá y la interna del FdT: “debatamos, hagamos un Congreso, pero no por los diarios”

Compartir esta noticia:











El secretario de Trabajo llamó a sectores internos a no discutir públicamente para no erosionar la autoridad presidencial y destacó la unidad del FreJuPa en La Pampa. No descartó una probable candidatura para el 2023. “No hablo de precandidaturas, sí de estar en la mesa que haga que el peronismo vuelva a ser triunfante”.

El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, se refirió a la interna del Frente de Todos a nivel nacional y pidió “no darle de comer a la oposición”. Reconoció que hay diferencias y señaló: “Tenemos problemas? Hagamos un Congreso y lo debatimos”.

Marcelo Pedehontaá dialogó con Plan B sobre la situación política a nivel nacional y llamó a los sectores internos a no denostar al presidente y debatir, mediante un Congreso, las diferentes miradas partidarias.

“Son tiempos donde las balas de fogueo hacen que ignotos dirigentes pasen a la popularidad. Cinco minutos de fama. Yo rechazo toda discusión pública que afecta la imagen y lo que representa el Presidente de Argentina. Alberto Fernández es el Presidente que el FreJuPa -y yo soy parte del FreJuPa con el peronismo- que hemos elegido”.

“Yo confío en las políticas públicas, no se puede tener una recuperación del empleo en tan poco tiempo sin políticas públicas nacionales que ayuden a las provincias a generar este tema. Esto es claro. Ahora, ¿hay un tema con la inflación? Debatámoslo, no le estamos encontrando la vuelta, pero de ahí, a denostar al Presidente”, criticó Pedehontaá.

“Hay un outsider de la política que lo único que hacen es rosquear permanentemente y ponernos en una situación que en La Pampa, no tenemos. El FreJuPa está fortalecido y ante la ola nacional, pudimos tener un triunfo en Santa Rosa, porque trabajamos todos juntos, bancamos al intendente, al gobernador. Esa es la línea que hay que seguir a nivel nacional”, resaltó.

“¿Tenemos problemas? Debatámoslos, hagamos un Congreso, pero no por los diarios, lo único que hacés es darle de comer a la oposición, que habla más de nuestra interna, que de proponernos a nosotros políticas diferenciadoras. Nadie puede alegar en contra de su propia torpeza”, dijo Pedehontaá.

Consultado sobre si le gustaría ser candidato a intendente, Pedehontaá afirmó que “yo hago política, todo el día, pero hoy tengo un mandato del gobernador de la provincia, que nos junta todos los días y nos pide que nos aboquemos a la gestión. Lo mejor que podemos hacer es debatir políticas públicas de gestión, para ver cómo las mejoramos y en eso estamos abocados. Yo tengo legitimidad a tener expectativas, como tienen otros, yo no hablo de precandidaturas, sí de estar en la mesa que haga que el peronismo vuelva a ser triunfante”.

